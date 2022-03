A mai modern világban a hímzést fenntartani, a hagyományát ápolni és őrizni nehéz dolog. Dobosné Hajdu Anikónak ez mégis sikerül Hajdúsámsonban, aki a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely intézmény dolgozója, egyben alapítója és vezetője a 15 éves Öltögetők Klubnak.

– Igyekszem szakkörvezetőként a legnagyobb odafigyeléssel hitelesen oktatni a hímzést a tagok számára. Egy-egy tájegység tanításakor körültekintően, történelmi, társadalmi, földrajzi háttérrel együtt mutatom be a jellegzetességeket – meséli a szakkörvezető. A hímzések elsajátításakor az öltéstechnikák alapos megismerésére is hangsúlyt fektet. – A szakkör hímzői legfőképp nyugdíjaskorúak, akik szívvel-lélekkel hímeznek, varrnak; egy igazi kis közösség alakult ki velük a hosszú évek alatt – tette hozzá. Jó pár eredménnyel büszkélkedhet a klub, évente több alkalommal eljárnak szakmai kirándulásokra, kiállításokra és a város közösségi életének aktív részesei. Emellett kutatói munkát is végeznek, mielőtt nekikezdenek egy munkának.

Dobosné Hajdu Anikó hímző kismesterségbeli tanulmányait a Békéscsabai Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában kezdte, majd megszerezte a kézi és gépi hímző képesítést. Számára fontos a folyamatos fejlődés, tanulás, így sikeres vizsgát tett, hogy oktató is lehessen a népi játékok és kismesterségek világában, népi játszóházi foglalkozásvezető és 2018 óta nemezkészítő is.

– Nagy hatással volt rám a békéscsabai és a nádudvari iskolák szellemisége, az oktatók egyénisége. Már a tanulmányaim alatt részt vettem a Békés Megyei Népművészeti Egyesület nyári táboraiban, továbbképzéseiben – emlékezett vissza.

Önálló tárlattal

Jelenleg a Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület tagja, a nemezkészítők szakmai csoportjának a képviselője, és folyamatosan zsűrizteti alkotásait. Számos díj birtokosa, a legkiemelkedőbb ezek közül a 2015-ben megkapott hímző népi iparművész cím, valamint ugyanebben az évben ezüstoklevélben részesült az Országos Népművészeti Kiállítás viselet kategóriájában a Komádi hímzéssel díszített lánykaruhájával.

Az elmúlt két hétben az első önálló kiállítása volt Dobosné Hajdu Anikónak „Velünk élő népművészet” címmel Debrecenben, a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában, amelyen legkedvesebb darabjait láthatták és láthatják az érdeklődők.

– Szakmai hitvallásom, hogy aktívan részt kell venni a továbbképzéseken, hogy kellő tájékozottsággal tudjuk feldolgozni a hímzőhagyományainkat. Nagy kihívást jelent számomra a mai kor elvárásainak való megfelelése is, rövid távú céljaim között szerepel a viseletkiegészítők és a hímzéssel díszített viseletek készítése – vallja a népi iparművész.

Dandé Melinda