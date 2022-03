A Magyar Nemzeti Múzeum és a Makovecz Imre Alapítvány Ég és föld közötti építészet címmel mutatta be csütörtökön az ismert építész minitárlatát a Dósa nádor téren. A látványos oszlopinstalláció ünnepélyes átadóján beszédet mondott Puskás István alpolgármester, melyben hangsúlyozta, hogy Makovecz Imre és Debrecen viszonya nem volt ugyan felhőtlen, de életműve felé valamit törleszthet a most kiállított oszlop. Tomka Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese elmondta, hogy az installáció a mester halálának tizedik évfordulója alkalmából, tavaly kezdte meg országjárását Budapesten, debreceni állomása után pedig március végén Kecskeméten állítják majd ki. Művészete a magyarság egységét képviseli, érdemes rámutatni arra is, hogy olyan iskolát teremtett, melynek követői a mai napig Makovecz szellemiségében álmodják meg az épületeket.

Forrás: Molnár Péter

SZD