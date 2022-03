A Holló László sétányon működő kispiac bejáratához kell mennie hétfőtől annak az olvasónak, aki nem szeretne a belvárosban könyvet kölcsönözni. A Méliusz Könyvtár készülékét hétfő reggel Kovács Béla Lóránt igazgató adta át hivatalosan a városrészieknek.

Az könyvkölcsönző automata a közkönyvtári szolgáltatások megújulásának eszköze, a magyar innovációt az Emmi 3 millió forinttal támogatta.



– Aki könyvtárat, iskolát vagy színházat épít, a jövőt építi – kezdte köszöntőjét Pósán László honatya. Felidézte, hogy a könyvkölcsönző automata - mint a Méliusz Könyvtár innovációja - a járványhelyzet miatt, másfél évvel ezelőtt mutatkozott be először, így emberi érintkezés nélkül juthattak olvasnivalóhoz az emberek.



A könyvtárosok mindig is szorgalmas és leleményes emberek voltak, a debreceniek pedig kiváltképpen azok – fogalmazott az átadó ünnepségen Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója. Emlékeztetett, hogy a pandémia kihívások elé állította könyvtárak dolgozóit, de a Méliusz Könyvtár több más intézményhez hasonlóan megtalálta a olvasókat. Kitért a több városrészbe kitelepített konténerkönyvtárakra is. – Kulturális teret kaptak azok a városrészek is, melyek addig távolságuk miatt kiszorultak a városközpontban folyó művelődési tevékenységből.



Az eszköz működése olvasójegyhez kapcsolódik. Aki beiratkozott, telefonon és interneten is meg tud rendelni könyveket, és kérheti, hogy a kiválasztott olvasnivalók akár a tócóskerti kispiachoz érkezzenek. A kódot is telefonra, illetve e-mailben kapják meg az olvasók arról, hogy a kiválasztott olvasmány mikortól vehető ki az automata készülékből. A könyvek bármikor kivehetőek és visszahelyezhetőek, használata sem a könyvtár, sem a piac nyitvatartási idejéhez nem kötődik.

A központi könyvtár épülete előtt eddig két ilyen automata működött, négy további eszközt telepítettek vidéken. A járvány miatti zárás idején teljes kapacitással működtek az automaták, és hasonló népszerűséget remélnek az újonnan telepített eszközzel kapcsolatban is.

SZD