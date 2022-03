A Csokonai Színház zenés beszélgetőműsorában Busa Tamás operaénekes emlékét is megidézik. Az est háziasszonya Ujvárosi Andrea operaénekes, egyetemi docens – tudtuk meg a teátrum sajtóreferensétől.

Haja Zsolt Debrecenből indult, és alig két évtizeddel később már a szakma egyik legrangosabb elismerésével, a kamaraénekesi címmel tünették ki. A bariton tizennyolc éves kora óta tanul énekelni, mestere a mai napig Mohos Nagy Éva. Operaénekesként 2005-ben, a debreceni Csokonai Színház deszkáin debütált A végzet hatalma című előadással, Melitone szerepében. A Magyar Állami Operaház közönsége 2008-ban hallhatta először a Pomádé király új ruhája opera Garda Roberto szerepében; mára az Opera egyik legkiválóbb, nélkülözhetetlen művészévé vált. Számos hazai és nemzetközi énekverseny nyertese.

Busa Tamás Magyarország összes operaszínpadán megfordult. 1997 óta a Magyar Állami Operaház magánénekese, majd állandó vendége. Repertoárján hozzávetőleg harminc bariton főszerep található. A debreceniek Verdi Don Carlosában, Mozart A varázsfuvolájában, Prokofjev Eljegyzés a kolostorban című vígoperájában, Rossini Hamupipőkéjében, Verdi Simon Boccanegrájában is láthatták. Életútját lánya, Busa Gabriella énekkari művész segítségével idézik meg. Busa Gabriella 2003-2012 között tagja volt a debreceni Csokonai Színház kórusának, ahol később szóló szerepeket is énekelt. 2012 óta a Magyar Állami Operaház énekkari művésze, ahol az énekkari feladatok mellett szólószerepeket is énekel.

Velünk élő opera március 16-án 18 órától a Csokonai Irodalmi Klubtermében.