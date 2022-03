A Kowalsky meg a Vega egyébként is ezer szálon kötődik Debrecenhez, nem az első alkalom a mostani sem, amikor a cívisvárosban vágnak bele a szerzemények stúdiós munkáiba. Erről egy friss videós üzenetben számolt be Balázs „Kowalsky” Gyula, az együttes frontembere, amely egyfajta előzetesként is szolgál, a háttérben ugyanis már hallhatók a legújabb dal alapjai.

Kowa egy másik remek hírt is megosztott a rajongókkal, mely szerint április elsején ismét ellátogatnak hozzánk, hogy a Lovardában csináljanak egy hatalmas bulit. A zenekar amúgy a teljes 2022-es esztendőt annak szenteli, hogy megünnepeljék, és ahogy a frontember fogalmazott, „lemodellezzék” a mögöttük álló húsz évet. Ez természetesen koncerteket jelent, így a kisebb kluboktól egészen az arénáig menetelnek majd.