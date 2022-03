A Duna Televízió az évek óta futó Partitúra című sorozat 5. évadjának 1. epizódját forgatja Hajdúböszörményben március 20-án és 21-én. A város kulturális életét Miklósa Erika és Batta András műsorvezetők segítségével mutatják be, áll az eseményhez készített Facebook-oldalon.

Azt írják, több fiatal hajdúböszörményi tehetséggel is forgat a stáb, többek között a Csicseri és Borsó nevű zenekarral március 21-én (hétfőn) 17 órakor a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház színháztermében. Szeretettel várják mindazokat a gyermekeket és szüleiket, akik szívesen hallgatják a Csicseri és Borsó zenéjét, és esetleg egy forgatás kulisszatitkaira is kíváncsiak. Mindeközben még Novák Péter rendezővel és a zenekarral is készíthetnek fotókat. Az eseményre a belépés díjtalan.