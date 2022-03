Géczi János és Láng Eszter alkotásaiból nyílik tárlat március 31-én, 17 órakor a Pásti utcai orthodox zsinagógában. A nyitány után 19 órakor kettős könyvbemutatóra és beszélgetésre várják az érdeklődőket a Batthyány utca 24. szám alatti DESZ24-be. A KULTopik Írás-Kép című rendezvényen Áfra János költő, szerkesztő, művészeti szak­író támogatja kérdéseivel a diskurzust. A monostorpályi születésű Géczi János szépirodalmi pályája több mint négy évtizedes múltra tekint vissza, gyűjteményes kötete tavaly jelent meg. A napcsíkos darázshoz című összeállítás bemutatja az alkotó nagyívű költői munkásságának szakaszait, megvilágítja a nyelvhasználatát is érintő átrendeződéseket, eligazítást nyújtva ezáltal az utóbbi évtizedek egyik legkarakteresebb lírai életművében.



Szintén tavaly vehette kézbe először az olvasó a romániai Korondon született, Debrecenben lakó Láng Eszter Élni, ahogy című rendhagyó kötetét. A karcsú kiadvány haikuk segítségével beszéli el egy Izraelbe kivándorolt barát családnarratíváját. A japán sorhármasokba sűrített élettörténetek kiegészülnek az elektrográfiák rétegzett alkotásaival, amelyek újabb és újabb közelítésmódokat ajánlanak az olvasónak személyes családtapasztalataihoz is. Munkásságukban közös, hogy régóta foglalkoztatja őket a művészetköziség, több projektet is építettek a kép és a szöveg egymásra hatásában rejlő lehetőségekre – olvasható az esemény ajánlójában. Vajon elbeszélhető-e egy család története három sorban? Mi dönti el, hogy egy szöveg helyet kap-e egyáltalán az életműválogatásban? Milyen párbeszéd-lehetőségekkel számolhat a képzőművészet és az irodalom? Ezekről is szó lesz a közös könyvbemutatón, amely után Kerekes Adrienn és Tóth Gergő zenei produkciója segíti majd a kikapcsolódást, az elmélyülést.

