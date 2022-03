Fekete Péter most sem jött üres kézzel, Hajdúszoboszlóra a ’48-as forradalom hivatalos zászlójának másolatát hozta el. Most sem véletlenül esett a választása erre a tárgyra: Petőfi Sándort és szellemét idézi meg. Hajdúszoboszlón is elindult a Petőfi Klub, az államtitkár hisz abban, hogy ahogyan Petőfi hatni tudott az akkori fiatalokra, akik harcba indultak vele, úgy a helyiek munkája is megváltoztathatja a fiatalok életét, mindennapjait.

Hangsúlyozta, a koronavírus-járvány különböző szakaszaiban a kulturális élet szereplőire nagy feladat hárult a lelki egyensúly megtartása érdekében. Vallja, a járvány utáni élet újraindításának motorja a kultúra volt.

