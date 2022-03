Ötödik alkalommal tartott könyvbemutatót dr. Kövér József a nyíracsádi Ligetalja Könyvtárban, ahol a vendégeket Varga Józsefné intézményvezető köszöntötte, majd méltatta a polihisztor fogorvos, szobrászművész, festő, író, költő eddigi szerteágazó művészeti tevékenységét. A találkozó alkalmával Kövér József Söprés című legújabb regényéhez igyekezett közelebb vinni az érdeklődőket. A beszélgetés moderátora dr. Lovas Imre volt, aki először a műfaj különlegességére hívta fel a figyelmet. Az olvasó ugyanis nem hagyományos értelemben vett regényt lapozgat, hanem egy művészi „agylenyomatot”.

– Valóban azt írtam le, ami a fejemben megtörtént. Nagyon nehéz volt koncentrálni, hogy sikerüljön megtartani a regény ritmusát. Igyekeznem kellett ugyanakkor a gondolatok megtörésére is, hiszen az olvasó számára így sem könnyű a mű lényegének megragadása – fogalmazott az alkotó, aki többnyire önmagával beszélget a regényben. A délután folyamán szóba kerültek a Kövér József által készített képzőművészeti alkotások, azok irodalommal való kapcsolata is. – A képzőművészeti alkotások esetében könnyebb az élmény befogadása, a regény, pláne egy a maihoz hasonló gondolati lenyomat, sokkal nagyobb odafigyelést igényel – fogalmazott. A mindenki által jól ismert „Kövér doktor” most sem tudott kibújni bőréből, egyedi stílusával magával ragadta a közönséget.



