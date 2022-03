A Wunderbar Fesztivál elnevezésű, egyhetes országos programsorozat célja, hogy még több embert motiváljon és ösztönözzön a német nyelv tanulására Magyarországon. Ez a nagyszabású rendezvény Németország, Ausztria és Svájc nagykövetségeinek és kultúraközvetítő szervezeteinek a kezdeményezése: sokszínű programok mutatják be, miért is érdemes ma németül tanulni. Országszerte játékos és interaktív események várják a nyelvtanulás iránt érdeklődő fiatalokat és felnőtteket – függetlenül attól, hogy valaki korábban tanult-e már németül vagy még csak most tervezi, hogy belevág ebbe az izgalmas kalandba.

Nemcsak a nyelvtanuláshoz kaphatnak hasznos tippeket azok, akik felkeresik a fesztivál eseményeit: az ország iskolái, egyetemei és kulturális intézményei által szervezett mintegy 120 rendezvény a német nyelvű kultúrába is bepillantást enged. A hét folyamán a tudományos ismeretterjesztő előadások és kiállítások, gyerekeknek és felnőtteknek szóló programok, játékok, táncházak, között válogathatnak az érdeklődők.

Debrecenben a programhetet a Debreceni Német Kulturális Fórum koordinálja – tájékoztatott a debreceni önkormányzat.