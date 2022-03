Fotók: Kiss Annamarie

A kezdőpercek súlya

A székkör négy pontján színészek ültek a „közönség” közé. Az előadás elkezdődött, de a hangulat olyan mintha még a folyosón volnánk, s az óraközi szünet kötelességmentes perceit élvezve diskurálnánk. Igaz, nem a várható dolgozatról, az osztálytársunk balul elsült beszólásáról vagy a hétvégi buli eseményeiről van szó, hanem történetesen a görög istenekről, ám a játszók olyan lazasággal zrikálják egymást, hogy nem lehet nem bevonódni, nevetni, s levetkőzni minden előzetes elvárást, ami egy tinédzser fejében összekötődhet az elegánsan csengő színház szóval. Talán ennek a természetességnek az elérése lehetett a legnagyobb feladat Edelényi Vivien, Horváth Julianna, Varga Nikolett és Takács Dániel számára. Egy ekkora térben csaknem kézzel foghatóvá vált volna az erőltetettség és a mai középiskolás korosztály sem arról híres, hogy könnyen átejthető volna. Megkockáztatom a kijelentést: az egész foglalkozás ezeken a kezdőperceken múlik, azon, hogy sikerül-e megnyerni az őszinteségre, felszabadultságra vágyó fiatalokat. Sikerült.

A modorosságmentes játék, a civil kiszólások és számos beépített poén segít ebben. Ahogyan egyikük belemerül és beszélni kezd a görög istenek sokaságáról, de a másikuk belefojtja a szót: „nehogy felsorold mindet, haladjunk!” Amikor a fordulatos történetben egy súlyos titok kiderülésére azzal a szóval reagál az egyik színész, amelyikkel bármelyikünk tenné a kanapémagányban otthon sorozatnézés közben. A vérviharos idők után az egyik uralkodó elindul világot látni. A fiatal fiú elköszön barátaitól, Abrosztól és Termosztól. Utóbbi tenyerébe csapva hozzáfűzi még „te fallosz”. Ilyen és ehhez hasonló humoros mondatokkal éreztetik, hogy az ókori görög ifjak sem voltak kevésbé csibészek, lázadók vagy érzelmesek, még ha mi már csak a történelemkönyvek lapjain megőrzött néhány kiemelkedő tettüket ismerjük is, az alapérzések, amelyek emberré teszik az embert, időtállóak.

A humor jó alapot teremt ahhoz, hogy a súlyosabb témákhoz is eljussunk és akár véleményt is nyilvánítsanak a diákok. Az előadás első interaktív pontja az új király kinevezése után volt. Ekkor négy kisebb csoportban graffitiket készíthettek az új vezetőnek megüzenve elvárásaikat. Kreatív megoldások születtek, általánosságban az világlott ki, hogy a családok jólétéhez szükséges feltételek és a biztonság biztosítására, a törvény előtti egyenlőségre, a minőségi oktatásra fektetnének hangsúlyt ha egy sok tragédiát megélt városállamot kellene újraépíteniük.

Fotó: Kiss Annamarie

Hagyomány utolsó vérig?

A darabbéli következő megálló ettől mélyebbre ment az érzelmek tekintetében. Az új király első törvénye szerint az egymással küzdő, s végül életüket vesztő testvérpár egyikét tilos megsiratni és eltemetni. A fivérek egyik húga Antigoné életét kockáztatva is eltemetné bátyját, de nem számíthat testvére, Iszméné segítségére. Egyikük a hagyományra hivatkozik, másikuk a jövőre. Antigoné szerint a múlt tisztelete, a halottak fontosabbak, mint az élők, Iszméné fél a megtorlástól és az életet, a jövőt választaná. Ezesetben a színészek két csapatra bontják a társaságot, arra kérve őket, írják össze az érveket, ellenérveket.

Antigoné megadja a végtisztességet halott bátyja hamvainak, a király pedig halálra ítéli a szabályszegőt. A harmadik kiállásnál a tanulók arról értekeznek a királlyal, hogy mi a helyesebb döntés, kitartani a hatalom adta lehetőség mellett, nehogy gyengeségnek tűnjön a saját törvény visszavonása vagy belátni a tévedést és engedni a nép akaratának. A diákok nagyobb része a jövőre koncentrál és végül arra jut, hogy a vezető temesse el a városra támadó hadvezér testét is, de a polisz határain kívül, Antigonét pedig ne büntesse. Az egyik tinédzser úgy fogalmazott: „Hagyjuk békén a halottakat. Majd Isten megoldja a büntetést.”

Az esemény zárópillanatai is tanulságosak. Ekkor arra kérték a jelenlévőket, hogy együtt alkossanak egy szobrot, ami az utánuk jövő nemzedéket emlékezteti, sőt figyelmezteti a most megismert történet tanulságaira. Az élő „műemlék” közepén a király állt, mögötte felsorakoztak néhányan, s egymás vállára helyezett kezükkel kapcsolódtak. Ezt azért tartották fontosnak az ifjak, hogy a lényeges kérdésekben ne egymaga döntsön a hatalmon lévő. A „szobrász” múzsájaként az igazságosságot, a (testvéri) szeretetet, és a megfontoltságot sorolták még. Megyesi-Horváth Borbála

Vágyaik közös halmaza falra ragasztva

Minden kultúrához, irodalomhoz, színházhoz közelebb hozó lehetőséget megragad Szűcsné Balogh Judit. Az Arany János Tehetséggondozó Program tizedikeseinek osztályfőnöke és magyar tanára azt mondta, az önkifejezés és nyelvi kultúra fejlesztésére is kiváló alkalom egy ilyen interaktív előadás, amely során a tanulók megnyilatkozását kérik, őket megérintő témákban. A mondakörről korábban már tanultak, de ez egy egészen más megközelítés, amely megmutatja, hogy az alapvető érzelmek, vívódások évezredekkel ezelőtt is ugyanazok voltak, mint ma. A pedagógus ötleteket is kapott, hogyan tudná az osztállyal továbbgondolni az előadáson tárgyaltakat.

Az egyik néző, a hosszúpályi Farkas Hanna gyógypedagógusként képzeli el a jövőjét édesanyja nyomdokain járva. Kisgyermekként gyakorta találkozott sérültekkel. Fejlett beleérző-képessége kiviláglott az előadás során adott intelligens jó válaszaiból. Élvezte a színházi élményt, kiemelte, hogy a szereplők igyekeztek oldani a feszültséget, mert a generációjukat elég nehéz lekötni ilyesmivel. Őt leginkább a graffitis részlet mozgatta meg, amikor a fiatalok bátran felvállalták a véleményüket legyen az sértő vagy támogató. Kiragasztva pedig láthatóvá vált, hogy némelyik elvárás mindenki számára fontos.

A lánynak négy testvére van, így nem meglepő, hogy Antigoné és Iszméné konfliktusa is megérintette. Mint mondta, mindketten nehéz helyzetben voltak, megértette mindkét oldal érveit, de valószínűleg Antigoné tettét követte volna. Fájó volt számára, hogy Antigonét elvakította a dühe, figyelmen kívül hagyta élő testvére félelmét és megharagudott rá.

A darab sok más mellett a szabadság kérdéskörére is fókuszált. Hanna az igazi felszabadultságot nyugalmat főzés vagy a lovaglás közben érzi. Kérdésemre felidézte, a pandémia alatt megtapasztalta, hogy nem mehet az utcára, boltba vagy a barátaihoz, amikor csak akar. Ez a szabadságérzetét erősen korlátozta. Felvetette, hogy az egyik legnyomasztóbb teher az lenne számára, ha nem fejezhetné ki magát az anyanyelvén, vagy tiltanák a magyarul tanulást, ahogyan arra volt példa a történelmünk során.

HaBe