Névjegy 1982. június 7-én született Budapesten

Tanulmányai:

– ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium (1994–2000, érettségi)

– Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

– Színház- és Filmművészeti Egyetem (2003–2006, BA, filmkészítés)

– Westminsteri Egyetem (London, 2009–2010, rendezői mesterszak)

Utóbbi intézményben két évig segédtanárként dolgozott.

2017 júniusában az Oscar-díjakról döntő amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia a tagjai közé hívta.

A villamosmérnök zenei „balladája” Deák Kristóf szakmai életében a film mellett a zene is fontos szerepet játszik. Középiskolai éveiben zenekarban játszott, s a jövőjét is dalok írásában, előadásában látta. Mérnök édesapja és nagyapja nyomán villamosmérnök szakos egyetemre jelentkezett, ám azzal a gondolattal kezdte meg felsőoktatási tanulmányait, hogy, ha eljön az ideje, elektroakusztikus szakirányt választ. Két barátjával – akik zenekari tagok is voltak –, három éven át rádiós műsort vezetett az EstFM-en és a Rádió Caffén. Az együttesben való működés útjába a tíz évvel ezelőtti külföldre költözése állt, bár abban az időszakban minden hazalátogatáskor összeálltak a társaival egy kis örömzenélésre. Ma a filmjei kapcsán éli ki efféle vágyait. Mint mondta, egyre inkább belefolyik a zeneszerzésbe, Az unokában például Balázs Ádámmal együttműködve. Hangoztatta ez törekvése is, szeretné, ha mind több és több zene lenne az életében.