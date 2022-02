Csaknem harminc éve, 1995-ben játszották utoljára Verdi operáját Debrecenben, holott a Rigoletto és a Traviata mellett a szerző legnépszerűbb művei közé tartozik. Ács János karmester, aki a világ különböző tájain nyolc különböző trubadúr-produkciót vezényelt, azoknak ajánlja Verdi remekművét, akik kedvelik az emocionálisan mélyen ható zeneműveket.

Forrás: Máthé András

– A most készülő Trubadúrban hagyományos rendezést láthat majd a közönség Gemza Péter igazgató úrtól, aminek nagyon örülök, mert ezek a zenék nem igénylik, hogy minden áron új köntösbe öltöztessék őket. A trubadúr elképesztő kihívás az énekeseknek. Váltás abból a szempontból is, hogy korábban a mezzoszopránoknak a Verdi-operákban nem volt nagy szerepük. Nekünk a legnagyobb csoda, hogy Gál Erika, aki Debrecenben fogja énekelni a szerepet, egy világklasszis énekesnő gyönyörű hanggal és rendkívüli színészi képességekkel. Nagy ajándék, hogy lesz egy olasz tenorunk. Riccardo Massiról van szó, aki ezt a szerepet is énekelte már a New York-i Metropolitan Operában, és a Turandot Kalafját is. A debreceni közönség látni és hallani fogja, hogy Massi mennyire remek választás. Van egy csodálatos Kálmándy Mihályunk, aki a próbán olyan magas szinten énekelt, amit én Magyarországon még nem hallottam. Nem véletlen, hogy Olaszországban is találkoztunk. Ő is egy igazi világklasszis. És van egy olyan szopránunk, akit nem ismertem korábban, Ádám Zsuzsanna, aki lenyűgöző hangjával, csodás színpadi megjelenésével ideális Leonora lesz. Ha a Gondviselés is úgy akarja, hogy betegségek nélkül érkezzünk a premierre, akkor egy szép és igaz Trubadúrt láthat a közönség – mesélt az opera előkészületeiről Ács János karmester.

A trubadúr bemutatója február 18-án lesz a Kölcsey Központban – tájékoztatott a Csokonai Színház sajtóreferense.