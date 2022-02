A Természettár legújabb, őshonos állatokat bemutató kiállítása csütörtökön nyílt meg Debrecenben, a Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtárában (Piac utca 68.).

„Az ember sokféle célból háziasított és nemesített állatokat, élelem termelésére, értékes termékek előállítására, igavonásra, vagy csak házi kedvencként. Új kiállításunkon bemutatjuk a régi magyar háziállatfajtákat. Ismerjük meg őket!” – ajánlja a tárlatot a szervező. Nemcsak a gyerekeknek, hanem minden más korosztálynak is érdemes felkeresnie a tárlatot, mely a régi magyar szárnyasokat, kutyafajtákat, de a különböző juhokat, lovakat, szarvasmarhákat is bemutatja, nem is beszélve a mangalicákról, melyeket egyébként a debreceni főtéren is megcsodálhatunk majd a hónap utolsó hétvégéjén.

A kiállítás február 24-ig látható a könyvtár nyitvatartási idejében.

HBN