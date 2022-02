A gólyalábosokkal és kíséretükkel a Kossuth térre tartottak, hogy összecsapjanak, s eldőljön, ki uralkodik az elkövetkező napokban. Népes tömeg volt kíváncsi harcukra, kicsik és nagyok izgatottan nézték, ahogy többször egymásnak feszült a jó zsíros falatoktól majd szétcsattanó király és a vézna, sápatag vajda. Először lándzsával, majd puszta kézzel bíróztak meg, de sem a farsang, sem a böjt nem tudott győzedelmeskedni. Mivel ezen a napon el kellett dőlnie a viadalnak, a harmadik fordulóban a kíséretük is beszállt a harcba, de így sem született győztes. Az égiekhez fohászkodtak, majd megerősödve kötelet húztak, végül győzött a farsang, győzött Konc király. A Nagytemplom előtt a telet is elűzték, máglyán égett el a kiszebáb. Tűzben égett el a Tél urával minden bú, baj és betegség is, a jelenlévők pedig papírra írták mindazt a rosszat, amitől végre megszabadulnának. Ezek a cetlik a tűz martalékává lettek annak reményében, hogy a füsttel a gondok is elszállnak.