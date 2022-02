Csaknem egy éve annak, hogy a koronavírus-járvány miatt a közösségi terek, így a könyvtárak is kénytelenek voltak bezárni kapuikat, és csak alternatív megoldásokkal tarthatták a kapcsolatot olvasóikkal. Ezúttal annak jártunk utána, hogyan indult az új év megyénk intézményeiben, miként építenek a tavalyi év tapasztalataira.

– A járványhelyzet alatt megújult a honlapunk, s egyre többen használják azt. Újdonság az is, amivel szintén sokan élnek, hogy online formában és telefonon is lehet hosszabbítást kérni a kölcsönzött könyvekre, illetve kérésre könyvcsomagot készítünk elő, amelyekért csak be kell jönniük – ismertette Rékasiné Zágonyi Margit, a Hajdúnánási Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény szakmai vezetője.

Érdeklődésünkre elmondta, igazodva a látogatók igényeihez az új könyvek, folyóiratok és dokumentumok beszerzése folyamatos. – Tavaly indítottuk egy külön képregénygyűjtemény kialakítását, s azóta is bővítjük. Erre is nagy az érdeklődés a gyerekek és a fiatal felnőttek részéről is – emelte ki.

Mindezek mellett tavaly elkezdődött a belső tereik felújítása. Új padlóburkolatot, festést és korszerű világítást kapott a választóterük, idén pedig ugyanezen munkák kerülnek sorra az olvasóteremben és a helytörténeti gyűjtemény helyiségeiben.

Egyelőre átmeneti helyen van a mikepércsi Wass Albert Könyvtár. Kovácsné Diós Emese intézményvezető megkeresésünkre elmondta: a polgármesteri hivatal régi épületébe költöznek majd idén, amint annak belső felújítása is megtörténik. Addig a Kató-iskola épületében találhatják meg őket olvasóik.

– A pandémia alatt kaptunk egy könyvkölcsönző automatát a Méliusz Juhász Péter Könyvtártól, s azóta is előszeretettel használják az olvasóink. Előnye, hogy érintésmentesen lehet könyvet kölcsönözni, illetve nyitvatartási időn kívül is használható – emelte ki az intézményvezető. A látogatói létszámuk kezd visszaállni a világjárvány előtti állapotra, illetve sok gyermek keresi egyénileg is az intézményt.

A püspökladányi Kecskés Gyula Városi Könyvtár nemrég kinevezett vezetője, Megyaszai Szilvia lapunk érdeklődésére kifejtette, hogy a koronavírus-járvány hullámai alatt, a nyitvatartási időben is érezhető volt az olvasói jelenlét és a kölcsönzőkedv csökkenése. – Ennek fő oka – a visszajelzések alapján – a betegség terjedése miatti óvatosság, elővigyázatosság volt, illetve emiatt változtak az olvasói szokások is – fejtette ki a szakember. A szolgáltatások mellett az elmúlt két évben elvégezték a teljes könyvtári állományuk leltározását, illetve apasztás-előkészítési munkafolyamatot is folytattak.

– Tavaly ősztől újra emelkedést tapasztalunk a könyvtárlátogatások és a könyvtári tagok számában. Az új olvasók pozitív visszajelzései tanúskodnak arról, hogy sokan aktív internetes jelenlétünk, új könyveink, vagy más olvasók hatására, illetve legutóbbi karácsonyi ajándék beiratkozási kuponunk hatására kaptak kedvet az olvasáshoz, a beiratkozáshoz – tette hozzá.

Megyaszai Szilvia elmondta azt is, hogy a könyvtár részlegei számára legutóbb 2021 végén szereztek be új könyveket, mintegy 780 darabot. Olvasóik között a fiatalabb és az idősebb korosztály egyaránt képviselteti magát, és bár a hölgyek vannak többségben, egyre több férfi olvasó keresi fel könyvtárukat.

Bekecs Sándor