Keményfi Róbert dékán ez alkalomból arról számolt be a sajtónak, hogy az együttműködés révén középtávon dramatikai, drámapedagógiai képzések indulnának az egyetemen. A kar és a színház abban is egymásra talált, hogy a tolmács-, illetve fordítóképzés révén az egyetem részt vesz az opera-előadások művészi igényű feliratozásának az elkészítésében. Ehhez kapcsolódóan a színház gyakorlati helyet is adna a fordító szakos hallgatóknak.

Gemza Péter, a Csokonai Színház igazgatója

Gemza Péter színházigazgató egyebek mellett rávilágított arra a problémára, hogy amikor opera-előadásokhoz feliratot kell szerkeszteni, az erősen elüt az énekelt szöveg dinamikájától. Az igazgató szavai szerint hosszú távon szeretnének egyfajta irodalmi műfajt létrehozni a feliratok készítéséből. E szövegeknek a tömörítése, úgymond haikusítása fontos lenne ahhoz, hogy nemzetközi szinten is továbblépjen a teátrum.

Gemza Péter örömét fejezte ki amiatt, hogy szociológiai, kommunikációs képzéseken részt vevő hallgatók is érkeznek a színházhoz gyakorlatra, s mint mondta, szeretné, ha ez további praktikus területekkel bővülne.

