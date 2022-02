Tapsonyi-Doros Beáta munkanapokon egy debreceni kozmetikában szépíti a hölgyeket. Gyantáz, szempillát dúsít, újjávarázsolja a fáradt arcbőrt és nem mellesleg káprázatos alkalmi sminkeket készít. Utóbbiak híven tükrözik a benne rejlő művészi adottságot, versenysminkjei pedig minden kétséget kizáróan túlmutatnak a szimpla szakmai elvárásokon: a látványos motívumok, szemet kényeztető vonalak és tökéletesen harmonizáló színek úgy köszönnek vissza a női arcokon, akárcsak egy impozáns festmény. A hasonlat pedig nem véletlen, hiszen Tapsonyi-Doros Beáta számára a festővászon sem ismeretlen terep, és a kézműves technikák világában is otthonosan mozog. Mindezt hamarosan a nagyérdemű elé tárja, éppen az első kiállítására készül.

Művészi énje a sminkversenyek alkalmával is megcsillan | Fotó: Tapsonyi-Doros Beáta-archív

Régi szenvedély

– Gyermekkorom óta rajzolok, eleinte a mesekönyvek figuráiról készítettem képeket. Aztán ahogy a hobbiművészet utat tört Magyarországon, megismerkedtem a dekupázs technikával, később pedig a festés és a textilszobrászat is magával ragadott – mesélte a kezdetekről a Haonnak. Mint kiderült, néhány festőlecke kivételével mindezeket saját erőből, autodidakta módon tanulta ki. A képeken akrillal dolgozik, és néhány élményfestés után már saját alkotásai születtek. – A készülő kiállításon különböző stílusú festményeket, általában véve tájképeket láthat majd a közönség, de ízelítőt kaphat a paverpal (textilszobrászat) és dekupázs technikákkal, illetve ezek ötvözésével készített munkáimból is. Lesz a bemutatott tárgyak között ékszertartó doboz, tányér és üveg. Ez utóbbiakat azért is szeretem, mert dekorációként és használati tárgyként egyaránt funkcionálnak – tette hozzá a hobbiművész. Kérdésünkre elárulta, mind közül a paverpal technikát tartja a legkülönlegesebbnek, a nőnapon nyíló tárlaton pedig bemutatkozik egy ezzel a módszerrel készült alkotása, amely az önmagában is kivételesnek számító összhatást háttérfénnyel spékeli meg. A szóban forgó kép hátuljába ugyanis beépített egy égősort, amely hangulatos megvilágításba helyezi a kompozíciót.

Fotó: Tapsonyi-Doros Beáta-archív

Szellemi felfrissülés

– A kézműveskedés és a hobbiművészet számomra maga a kikapcsolódás, a legbelső énem megnyilvánulása – avatott be Tapsonyi-Doros Beáta, aki eddig kizárólag a saját örömére alkotott, illetve ismerősöknek, családtagoknak készített egyedi ajándékokat. Bár messzire jutott a gyermekkorban rajzolt Disney-figuráktól, azt azonban sosem gondolta, hogy egyszer a nyilvánosság előtt is bemutatkozhat. Hangsúlyozta, éppen ezért óriási megtiszteltetésként éli meg, hogy lehetőséget kapott.

Fotó: Tapsonyi-Doros Beáta-archív

Összhang szemnek és léleknek

– Amikor rátalálok egy ízlésemnek megfelelő szalvétára, kitalálom hozzá a „körítést”, majd eltervezem, hogy dobozra, tányérra vagy üvegre kerül. Ezután kikeverem a hozzá illő színeket, majd a technikák ötvözésével életre hívom az elképzelésemet, ami persze menet közben némileg formálódhat – sorolta, majd hozzáfűzte, a hozzávalók és alapanyagok bármely hobbiboltban beszerezhetők, aki kedvet kap a kézműveskedéshez, maga is könnyedén beszerezheti őket.

Fotó: Tapsonyi-Doros Beáta-archív

– A vintage stílus a kedvencem, és ahogy a hölgyek sminkjeinél, úgy ebben az esetben is elengedhetetlen a természetesség, valamint a színek és minták összhangja – folytatta. Amikor jövőbeli terveiről érdeklődtünk, elmondta, szívesen továbbadná a tudását. – Örömmel oktatnék gyerekeket, tartanék kézműves foglalkozásokat. Az általam alkalmazott technikákat a kicsik is meg tudják tanulni. Van ebben tapasztalatom, hiszen a kislányommal is többször alkottunk már együtt, van érzéke a művészethez, sőt, ő a legfőbb kritikusom – jegyezte meg mosolyogva.



VTN