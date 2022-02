A legtöbb szervezet nyer

– Debrecenben a civil összefogásnak régi hagyományai vannak, és a mai napig fontos a jelenléte. A közösség életét nem csak az önkormányzati intézményeknek kell működtetni, hanem alapvető elemei az önszerveződés különböző formái. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy több száz ilyen civilszervezet működik városunkban – mondta Puskás István alpolgármester a megnyitó után, a tárlat helyszínén kezdődő Civil Fórumon. A telt házas rendezvényen Hajdú-Bihar megye civilszervezeteinek képviselői értesülhettek a szervezeteket érintő aktualitásokról, és megvitathatták a civil szféra fejlesztési lehetőségeit a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárságának munkatársaival.

Kecskés Péter főosztályvezető szerint gazdaságilag megéri azokat a civilszervezeteket felkarolni, amelyek valódi hozzáadott értéket képviselnek a társadalom életében.

– Az elmúlt tíz évben 144 milliárd forintról 393 milliárd forintra növekedett a civilszervezetek állami támogatása, az adományokból származó bevételük pedig két és félszeresére gyarapodott – mondta. Az osztályvezető előadásában beszélt a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) újításairól is. Többek közt bevezettek egy egyszerűsített támogatási formát, valamint két új alap is elérhetővé vált: a Városi Civil Alap és a Falusi Civil Alap. Ez utóbbit az ötezer fő alatti településeken lévő civilszervezetek vehetik igénybe, és egyedülálló módon ingatlanra, valamint gépjármű beszerzésére is be lehet nyújtani a pályázatot. Mindkét alap egy különálló összegből jöhetett létre, elkülönítve a NEA rendelkezésre álló forrásától.

Kecskés Pétertől megtudtuk, a NEA összevont pályázatának eredményhirdetése február 22-ére várható. Annyit azonban elárult, hogy a benyújtott pályázatok kétharmada megnyerte a megigényelt támogatást.

