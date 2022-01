Ujvárosi Andrea operaénekes, docens, a havonta jelentkező estek háziasszonya az opera műfajának ikonikus alakjaival és az új generáció tagjaival beszélget az idén 70 éves debreceni operajátszás korszakairól, rangjáról, meghatározó előadásairól, olvasható a színház közleményében.

Molnár András elsősorban Wagner-tenorként ismert, a német zeneszerző valamennyi operájának főszerepét énekelte, elsőként 1982-ben az egyik legkedvesebb szerepét, a Lohengrint, a következő évben a Parsifal címszerepét, 1988-ban pedig Trisztánt alakította nagy sikerrel. 1995-ben A walkürben Siegmundot, majd 1996-ban Siegfriedet alakította. 1993-ban másik nagy álma is teljesült, Bánk bán szerepét énekelhette Kerényi Imre rendezésében. A Wagner-operák mellett repertoárjában megtalálhatók a lírai és hőstenorszerepek is. Debrecenben a Hunyadi László, a Lohengrin és a Bánk bán című operákban láthatta a közönség. Külföldön is gyakran koncertezett és vendégszerepelt. Előadásait a különleges szépségű hang mellett kulturált előadásmód és kiváló színészi teljesítmény jellemzi.

Molnár András | Forrás: Máthé András

Wagner Lajos Zádor Endre magánnövendékeként tanult Debrecenben, énekesi pályája a Kodály Kórusban indult, majd a 80-as évek közepén a Csokonai Színházhoz szerződött. II. Endre szerepében debütált Erkel Bánkbánjában, majd társulati tagként a romantikus operairodalom szinte valamennyi bariton szerepét eljátszotta. Énekelte Pizarrót Beethoven Fideliójában, Scarpiát Puccini Toscájában, alakította Wagner Lohengrinjében Telramundot, Verdi Rigoletto, valamint Nabucco című operáinak címszerepét.

Kortársai szerint Wagner Lajos nagyon megbízható partner volt, egyedülálló, komoly drámai baritonja, erős színpadi jelenléte tette különlegessé.

Az operaénekest 1996-1997-ben a Milánói Scala utazó színháza Scarpia (Tosca) szerepére kérte fel, így a társulattal Nyugat-Európa több városában szerepeltek nagy sikerrel. 1999-ben jelent meg Robert Schumann dalokat tartalmazó CD-lemeze.

Antoni Norbert, a Csokonai Színház Énekkarának tagja már szólista szerepekben is megmutatta tehetségét. Az új generáció tagjaként Ács János karmester vezetése alatt számos alkalommal bizonyította rátermettségét. Hamarosan a Kaméliás hölgy, avagy a kegyvesztettek tündöklése című darabban láthatja a közönség.

A Velünk élő opera beszélgetéssorozat harmadik alkalmát a Csokonai Irodalmi Labor Klubtermében rendezik meg január 19-én (szerdán) 18 órától.

A belépés ingyenes, oltottsági igazolványhoz kötött.