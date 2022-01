Ezt én is meg tudom csinálni… – vallja Kőrösi Klaudia festőművész, a fenti mondat azonban nemcsak közismert szállóige, hanem egyben legújabb önálló kiállításának címe is. A debreceni Incognito klubban pénteken 19 órakor kifejezetten kis alkotásokból készült sorozatát láthatják az érdeklődők. Százhuszonkét nap és ugyanennyi festmény: a berettyóújfalui alkotó naplószerűen dolgozott napról napra, az új kiállítás tárgyai egyfajta sorozatként jelennek majd meg a szemlélő előtt. A kiállító a Medgyessy Ferenc Gimnázium után az egri Eszterházy Károly Egyetemen Kopasz Tamás festőművész szárnyai alatt mélyült el a képzőművészetben. Kőrösi Klaudia korábban a Naplónak elmondta, hogy mesterétől a festészet gyakorlati tudnivalói mellett szemléletmódot is tanult: így vezetett szakmai útja az absztrakt festészet irányába. Szeret vegyes technikával, minél többféle eszköz bevonásával alkotni, legyen az olaj-, zománcfesték, spray, henger, spakli, üveg vagy épp cukor. – Absztrakt festőként kevés dolog szabhat nekem határt, így a képalkotást gyakran kíséri katartikus élmény. Nehéz megtalálni a megfelelő pillanatot, amikor nyugodtan elkezdhetek dolgozni a műtermemben – fogalmazott.

Az Ezt én is meg tudom csinálni című kiállítást L. Ritók Nóra Prima Primissima közönségdíjas és Prima díjas pedagógus, grafikusművész nyitja meg, a klub színpadán a Mad Dog Family gondoskodik a hangulatról.

HBN