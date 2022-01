– Január 6-án, vízkereszt napján több ünnepi liturgián is részt vehettek a görögkatolikus hívek, akik Jézus Jordánban való megkeresztelkedéséről hallhattak igeszakaszt ezen a napon. Vízkereszt az év első nagyobb egyházi ünnepe, amikor Jézus megkeresztelése után megjelenik a szentháromságban az egy Isten, aki a szentlélek által galamb képében száll le. Láthatatlanul ugyan, de megszólalt az Úr, és kinyilatkoztatja, hogy Jézus az Ő egyszülött fia. Ezen az ünnepen egyszerre van jelen az atya, a fiú és a szentlélek, vagyis a szentháromság.

Diákliturgia után vízszentelés

Reggel a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola diákjai hallgathatták Tatai Zoltán iskolalelkész gondolatait, aki arról beszélt a gyerekeknek, miért is keresztelkedett meg Jézus a Jordán vizében. – Vízkereszt mérföldkő. Valami véget ér, és valami új kezdődik ekkor. János megkereszteli Jézust a Jordán vizében, ezzel befejezi munkáját, Jézus pedig ekkor kezdi el tanításait. A keresztség szentségének felvételével Jézus Isten fiaként sorsközösséget vállalt az emberekkel, akik mindig hittel fordulhatnak felé – hangzottak Zoltán atya szavai a diákok felé. A következő, délelőtt tíz órakor kezdődött liturgián Tóth Elek parókus szólt az egyházközség összegyűlt híveihez, majd a prédikációt követően elvégezte a vízszentelési szertartást is, melynek részeként jelképesen megjelenik a szentlélek, és Jézus teste is alámerül a vízben. A szertartást követően a hívek hazavihették a szentelt vizet, ami hitük szerint megóvja otthonukat, szeretteiket a bajtól és a betegségtől is. A megszentelt vizet ebben az évben is a járványhelyzetre való tekintettel az óvatosság és a biztonsági szabályok betartása érdekében az egyházközség munkatársai osztották ki a fegyelmezetten sorakozó híveknek.

Kedves Zilahi Enikő