Húszéves a Magyar Örökség díjjal kitüntetett Szent Efrém Férfikar. A Liszt- és Érdemes Művész díjas, Bubnó Tamás által 2002-ben alapított kórus missziójának tekinti a kultúrák közötti párbeszéd kialakítását. Január 28-án a moszkvai Doros énekegyüttessel tartanak közös koncertet, ezzel nyílik meg a Magyar Zene Háza a budapesti Városligetben. A produkció január 29-én a debreceni Szent Anna-székesegyházban is hallható lesz – olvasható a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye honlapján.

Mint írják, a férfikar augusztusig összesen nyolc koncerttel ünnepli meg a kerek évfordulót. A már említett két fellépés után február 19-én a budapest-terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templomban mutatják be Fehér György liturgiáját, míg március 12-én a budapesti MOMKultban adnak születésnapi koncertet, ahol Kings & Queens című új lemezük anyagát mutatják be. Április 21-én a budapesti Kálvin téri református templomban, majd másnap a debreceni Szent Anna-székesegyházban Lovász Irénnel énekelnek. Május 13-án a fővárosi Hagyományok Házában a Bartók in Motion / Bartók Mozgó című produkciójukkal lépnek fel, június 11-én a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon adnak gálakoncertet, augusztus 18-án pedig a Zempléni Fesztiválon lesz születésnapi fellépésük.