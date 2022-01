Hangos beharangozással és még hangosabb programsorozattal volt jelen Debrecenben a Modem ötven év elteltével újra bemutatott gigatárlata, a Párizsi absztraktok. A tárlat volumenéről nemcsak a nemzetközi sajtó érdeklődése, hanem a kísérőprogramok résztvevőinek listája is sokat elárult, de talán a laikusoknak is elegendő hívószó volt a kiállítók neve: Kandinszkij, Moholy-Nagy, Calder, Hélion. Világhírű magyarok címmel többek között Vitáris Ivánnak, az Ivan & The Parazol frontemberének tárlatvezetésén vehettünk részt, de beszélgetést hallhattunk Baki Péter fotótörténész és Bánki Ákos képzőművész közreműködésével is. A tárlathoz kapcsolódóan irodalmi estet tartott Háy János író, de új vizekre is evezett a galéria: a Párizsi absztraktokat angol nyelven is bemutatta Mészáros Flóra kurátor.

A Modem az elmúlt hónapokban az intézmény ezerötszáz négyzetméterén a valaha volt legnagyobb hivatalos nonfiguratív csoportosulást, az Abstraction-Créationt elevenítette meg, amihez olyan intézményektől kölcsönözött, mint a párizsi Centre Georges Pompidou, a párizsi Galerie Le Minotaure vagy a bécsi Belvedere. A szombati záróalkalmon a nézők betekintést nyernek a 20. század elejének művészeti életébe és a kávéházak világába. A délutánon Klem Viktor színművész szubjektív tárlatvezetéssel vesz részt, aki a Naplónak hétfőn arról beszélt, hogyan készül a nem mindennapi alkalomra.

– Nagyon izgalmas és progresszív kísérlet, amire a Modem invitált. Szeretem azokat az innovatív művészi helyzeteket, amelyek az állandóságot ütköztetik a mulandó pillanattal. A képzőművészeti alkotások állandóak, a színészet csak egyetlen törékeny pillanat. Ez az interpretációs disszonancia az, ami engem izgat ebben a tárlatvezetésben – összegzett a debreceni színművész. Hozzáfűzte, hogy a kiállítás finisszázsán természetesen marad a kaptafánál, és színészként, előadóként fog hozzátenni dr. Mészáros Flóra átfogó és nagy kvalitású előadásához.

Arról, hogy alkotóként, hogyan kapcsolódik a kortárs képzőművészethez, a Párizsi absztraktok kiállított darabjaihoz, elmondta, hogy részben meglepetésként fogja érni a kiállítás egy-egy darabja. – Megközelítőleg ismerem a tárlat profilját, de a valódi találkozás akkor és ott lesz, ahogyan a vendégeink számára is. Kezet foghat az állandóság és mulandóság – fogalmazott.

A Párizsi absztraktok szombaton 15 órakor kerekasztal-beszélgetéssel kezdődik a kávéházi kultúra témájában, majd Klem Viktor és Mészáros Flóra tárlatvezetése után Pokorny Lia színművész zenés estjével zárul a Modemben.

