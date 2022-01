Puskás István alpolgármester elmondta, hogy a magyar kézműves hagyományok színe-java jelenik meg az új kiállításon. – A magyar kultúra korántsem ér véget a határainknál, hanem addig tart, ameddig a közösségeink – összegzett. Debrecen hagyományőrző szellemiségében nagy szerepe van annak is, hogy iskolavárosként és a tágabb értelemben vett oktatás részeként a kézműves mesterségek oktatása is fontos. Közös felelősség, hogy a jövő generációi számára átörökítsük és a mai élethez igazítva hasznos tevékenységként éltessük kézművesmesterség hagyományait – jegyezte meg, végül úgy fogalmazott: Debrecen azért is különleges közössége az országnak, mert tudjuk, hogy az anyagi javak létrehozása nem történhet meg a szellem és a lélek jelenléte nélkül.Pál Miklósné, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének elnöke a pályázat és az ősi mesterségek jelentőségét fejtette ki, kiemelve, hogy a hagyományőrzés mellett ennek a tevékenységnek fontos szempontja maga az alkotói folyamat is.

Magyar Zita, a Kézműves Alapítvány elnöke köszöntőjében kitért arra is, hogy a kiállítók közül több mint ötvenen kaptak elismerést, összesen 850 ezer forint értékben. Emlékeztetett, a történelemben volt példa arra is, hogy Debrecenben működött az ország legnagyobb céhe és a legtöbb kézműves mester.

Forrás: Czinege Melinda

A kiállítást dr. V. Szathmári Ibolya etnográfus nyitotta meg, a több mint ötven díjazottat Mátrai Andrea, a Demki kreatív igazgatója ismerte el. A délelőttöt Bárdos Ildikó népdalénekes előadása színesítette.

SZD