Az új esztendő első munkanapján (január 3-án) már több program is várja a kikapcsolódni, töltekezni vágyókat a városban. A homokkerti könyvtárban például 14-től 18 óráig a sakk-kör tart foglalkozást, ugyanakkor szintén 14 órától a Józsai Díszítőművészeti Szakkörnek is összejövetele lesz a józsai könyvtárban. Ugyanott (tehát a Szentgyörgyfalvi út 9. szám alatti intézményben) 16 órakor gyógytorna kezdődik, majd pedig 17 órától alakformáló torna is lesz. Végül újfent a homokkerti könyvtárban este fél 7 és fél 8 között női torna zajlik.

HBN