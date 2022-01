A nemzetközileg is jelentős tárlat az 1930-as évek legnagyobb absztrakt művészeinek csoportosulását, az Abstraction-Créationt mutatja be, emlékeztet Debrecen hivatalos Facebook-oldala. Mások mellett Vaszilij Kandinszkij, Jean Hélion, Alexander Calder, vagy éppen Moholy-Nagy László világhírű képeit és szobrait is megtekinthetik a látogatók.

A kiállítás január 30-ig látható a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központban.