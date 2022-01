Novák Ádám történész, a Déri Múzeum muzeológusa elmondta, a hazai éremművészet a 19. század végére datálható, és Beck Ö. Fülöp nevéhez köthető.

– Az 1896-os Millenniumi Ezredéves Országos Kiállítás emlékérmét az ő tervezete szerint készítették el. A mostani tárlaton is találkozhatunk az ő, illetve a 20. század első felében alkotó művészek munkáiból is darabokkal – emelte ki a szakember. Ezek mellett találkozhatunk az elmúlt 70 évből származó alkotással, illetve jelentős történelmi eseményeinknek emléket állító érmekkel is.

– Külön vitrin mutatja be a 19. század végén alkotó debreceni éremművészek munkáit, mint például Löfkovics Artúrét, aki a Déri Múzeum létrehozásához pénzzel és tárgyi adománnyal is hozzájárult. De itt van Debreczeny Tivadar és Medgyessy Ferenc több munkája is – sorolta Novák Ádám. Érdekességként hozzátette: az előző évszázad első felében készült darabokra a klasszikus, visszafogottabb formák jellemzőek, míg a második felében dolgozó művészek már új formákat is hoztak be ezek mellé.

E. Lakatos Aranka dr. Kenézy Gyulát ábrázoló bronzalkotása

Forrás: Bekecs Sándor

Gyarmati József, a Hajdú-Bihar Megyei Éremgyűjtő Egyesület titkára már csaknem 50 éve gyűjti a különböző érmeket, plaketteket. A kiállításon az ő gyűjteményének darabjai is megtalálhatók. – Eleinte fémpénzeket kezdtem el gyűjteni, majd később szerettem bele az érmekbe, plakettekbe. Megtetszett, hogy kézbe lehet venni egy míves darabot, amit egy művész készített. A kiállításra igyekeztem a legjobbakat hozni, köztük debreceni és orvosi érmeket is.

A bemutatott alkotások másik felajánlója – aki nevének titokban tartását kérte – lapunk érdeklődésére elmondta: az éremkészítők három cél miatt alkotnak. Vagy valamilyen alkalomra vagy megrendelésre vagy saját szórakoztatásukra. – A gyűjtő mindig a ritkábbat keresni. Ezen a kiállításon megrendelésre készült érem nincs, alkalmi van néhány, a legtöbb pedig művészi. Ezek vagy öntött vagy vert érmek – mutatta be.

Bekecs Sándor