A megyénkbeli zenekarok igencsak felélénkültek idén, ami nem meglepő, hiszen az elmúlt két esztendő számukra sem volt fenékig tejfel, ugyanis nem léphettek annyit színpadra, amennyit szerettek volna. Ennek ellenére pozitívan tekintenek a közeljövőre, például a Tortuga zenekar már nagyon várja az elkövetkezendő hónapokat, hiszen februárban a Hooligans vendégeként zenélhetnek a közönségüknek. Többször kijelentették már, felettébb örülnek az „egymásra találásnak”, ugyanis erősen megvan a két zenekar között a szinergia. Nagyon izgatottak, mert többnyire olyan városokban fognak az országosan is ismert formációval játszani, ahol ez idáig még nem vendégeskedtek. – Már nincs egy teljes hónap a 2022-es turnénk első állomásáig. Tehát végre már találkozunk. Jelenleg két szálon futnak nálunk a dolgok, mert írjuk a soron következő második nagylemezünket, mely tavasszal fog debütálni, közben meg készülünk a koncertekre. Izgalmas évnek nézünk elébe – olvasható a Tortuga legutóbbi bejegyzésében.



Dömötör Sanka, a debreceni kötődésű zenekar dobosa érdeklődésünkre elmondta,

az említett második nagylemez, melyen most dolgoznak, előreláthatólag április végén fog megjelenni.

Debrecenben készül az album, s az év második felében terveznek hozzá egy nagyszabású lemezbemutató koncertet. Hihetetlenül várják a közös munkát a Hooli­gans csapattal, bíznak abban, hogy legalább olyan jól fogják magukat érezni, mint az előző, 2020-as turnén. – Ez már nem csak munkakapcsolat, a fellépések alatt barátságok szövődtek, szinte napi kapcsolatban vagyunk. Sok Hooligans-rajongóval már a saját fellépéseinken is találkozunk, ami nagyon jó érzés, ugyanis ez azt jelenti: tetszik nekik, amit csinálunk – fogalmazott Dömötör Sanka a Naplónak. – A lemezen hallhatók lesznek ismert zeneszámok, viszont készülünk meglepetéssel is. Akik ismernek, azok tudják: attól függetlenül, hogy ro­ckot játszunk, még szeretjük a lágyabb, mondhatni „érzelmesebb” stílust is. Reméljük, hogy a Tortuga-rajongóknak tetszeni fognak az új dalok, és azonosulni tudnak majd velük – fűzte hozzá.

