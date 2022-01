Debrecenben és az országban is először a zsidó negyedhez köthető képzőművészeti alkotótábort rendeznek, a tervek szerint április végi kezdéssel; a meghívott – zsidó és nem zsidó – művészek jelentős része már igent mondott – jelentették be szerdán a Debreceni Zsidó Kulturális És Tudományos Kutatóintézetben tartott sajtótájékoztatón. Ismertették a zsidó hitközség első féléves szerveződő programjait is, lesz köztük street art fesztivál, illetve a Múzeumok Éjszakáján nyíló építészeti örökséget bemutató kiállítás is.

Cikkünk frissül.

SzT