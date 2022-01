A város kulturális életének szervezeti átalakításával a Demki Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház új feladatokkal és tagintézményekkel gyarapodott. Az óévet 450 saját szervezésű programmal és több mint 450 ezer látogatóval zárták, és a korlátozások ellenére nemhogy megcsappant, de gyarapodott az intézmény közössége. A Naplónak nemrég Halász D. János ügyvezető beszélt az óév sikereiről és kihívásairól, valamint az idei tervekről.

– A szervezet központjaként is működő Ifjúsági Ház a két ünnep között is telt házzal működött, ami jól mutatja, mekkora igénye van a debrecenieknek a közösségi létre.

A pandémia megtanított bennünket arra, hogy becsüljük a közösségeinket

– kezdte az ügyvezető.

Az elmúlt évben az Ifiház sokkal hamarabb kelt életre a többi kulturális intézményhez képest, mivel a név ellenére nemcsak fiatalok látogatják a programjaikat, legyen szó koncertről, ünnepi programsorozatról, karácsony és szilveszter között is telt házas programokkal jelentkeztek. Az Újkerti Közösségi Házban más a helyzet, ide elsősorban idősek látogattak el, akik jobban tartottak a vírushelyzettől. – Ebben a közösségi házban új vezetővel kezdődött az új év, itt sok programnak adott lehetőséget, hogy a Delta mozi többfunkciós lett, mivel már nemcsak filmvetítésekre, hanem irodalmi előadásokra, konferenciákra és zenés rendezvényekre is egyaránt alkalmas – fejtette ki, majd megjegyezte: az újkerti közösség új próbateremmel gyarapodik idén, amit várhatóan zenei stúdióval bővítenek majd.

Halász D. János

Forrás: Czinege Melinda

Január elejétől újabb hét intézményt vett át a Demki, így ezentúl 11 tagintézménnyel és ezen felül két telephellyel gazdálkodhat. A Polgár utcán található családi házban olyan környezetet szeretnének kialakítani, ami alkalmas lehet családi piknikek és rendezvények megszervezésére, másik új telephelyük pedig a Debreceni Értéktár Bizottság irodája, melyben az igazi kapocs a Tímárház, hiszen a debreceni kulturális örökség fontos őrzője.

A Csapókerti Közösségi Házban nemsokára megkezdik az intézmény teljes körű felújítását, ez várhatóan év végéig el is készül.

– Itt az volt a feladatunk, hogy a városrész közösségeit, a nyugdíjasklubot és a Főnix Néptáncegyüttest elhelyezzük, és ezzel biztosítsuk Debrecen egyik legimpozánsabb táncegyüttesének felkészülését – mutatott rá, majd hozzáfűzte: pályázati támogatásból most arra szeretnének forrást szerezni, hogy táncszőnyeg, új színpadtechnika és új bútorok is kerüljenek a megújult Csapókerti Közösségi Házba.

A Demkihez került év elejétől a Borsos-villa is, valamint a Kismacsi, Nagymacsi, Ondódi és Homokkerti Közösség Ház. Ennek kapcsán Halász D. János hangsúlyozta: az már most biztos, hogy az eddig tevékenykedő közösségek a továbbiakban is helyet kapnak majd a tagintézményeikben. – Országos tendencia, de nálunk nem volt jellemző a közösségi aktivitás csökkenése. Sajnos a most átvett intézmények tekintetében látunk erre utaló jeleket. A pandémia viszont, mint említettem, megtanított bennünket arra, hogy becsüljük a közösségeinket. Lassú folyamat lesz, hogy visszacsábítsuk az embereket, és új közösségeket teremtsünk, többek közt azért is, mert például a fiatalok figyelmét egyre nehezebb lekötni. Az Ifiház viszont a jó példa arra, hogy a közösségeket igenis meg lehet tartani, és a programok hosszú távon is vonzóak lehetnek – összegzett a szakember.

Túl a várostáblán

A Demki Ifjúsági Ház kreatív csapata a tapasztalatok szerint olyan léptékű szervezeti fejlődést és kulturális absztrakciókat is létre tudott hozni, mely iránt Debrecenen kívül is folyamatos az érdeklődés. – Több kulturális intézmény alakult át a példánkon keresztül, például a veresegyházi; a település polgármestere két alkalommal is ellátogatott az Ifjúsági Házba. Itt járt az indiai nagykövet is, több órát töltött el az intézményben, hogy a jó példákat összegyűjtse és hazáig vigye – fejtette ki az ügyvezető.

Újítás a hagyományok mentén

A városi közösségeket érintő nagyrendezvények közül az adventi gyertyagyújtást már legutóbb is a Demki szervezte, de új kihívások előtt is áll a szervezet.

Virágvasárnap alkalmából a néphagyományok mentén terveznek nagyszabású, divatbemutatóval egybekötött programsorozatot a Dósa nádor térre.

Arra készülnek továbbá, hogy a tavaly már sikeresen bemutatkozott utcazenei napokat pályázati támogatással idén még színvonalasabban rendezhessék meg. Haláp és Bánk bevonása is a célok között szerepel, ahol a helyi egyesületekkel együttműködve fogják támogatni az öntevékeny civil kezdeményezéseket. – A célunk, hogy a kultúrához ezeken a területeken is hozzáférjenek az emberek, és amennyiben segítséget tudunk nyújtani, meg is tesszük – fogalmazott végül Halász D. János.

Az intézményrendszer januári programjainak zászlóshajója a XIV. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat és Vándorlegény Szakmai Találkozó. Ehhez a múlt héten Sepsiszentgyörgyről több száz darabos kiállítási anyag került Debrecenbe, de város­szerte ünnepelnek a magyar kultúra napja alkalmából is. A Demki programjai továbbra is elérhetők a szervezet honlapján és közösségi oldalán.

Szakál Adrienn