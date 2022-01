– A fiam körülbelül hároméves volt, amikor egyszer a házunkkal szemközti árokban egy apró kölyökcica nyávogott. Szegény alig bírt kikászálódni. Mi éppen indulófélben voltunk, s amikor visszatértünk, már nem láttuk a cicát. Soha többé. Viszont elkezdtem mesélni a fiamnak a kíváncsi kiscicáról, aki nekivág a nagyvilágnak, majd belepottyan az árokba. Aztán újabb történetek születtek. Évek teltek el azóta, s a kíváncsi kiscica történetéből megszületett az első mesekönyvem – elevenítette fel az ihletet adó kezdeteket a szerző, Üveges Szilvia.



A korábban a Hajdú-bihari Napló újságírójaként is dolgozó író 2021 végén ért fontos mérföldkőhöz, amikor is elkészült „A kíváncsi kiscica felfedezi a világot” című művével, mely az első mesekönyve. A történet főhőse Lóf­ri, a kíváncsi kölyökcica, aki elindul felfedezni, hogy mi van a kerítésen túl, megpróbálja kihalászni a szép, színes labdát a medencéből, szájtátva csodálja a szivárványt az égen és egy üvegdarabban. Közben sok érdekes dolgot megtapasztal a világról és önmagáról, olykor kalamajkába keveredik, de Lófrit nem kell félteni. A bátorsága és a találékonysága átsegíti a nehezebb helyzeteken is.



Mint megtudtuk, a kötet három történetet tartalmaz, és az első, eredeti verziója Szilvia blogján is olvasható. A könyvbe ennek a szerkesztett változata került, valamint további két mese. A különleges illusztrációkat egy fiatal képzőművész, a szintén debreceni Bécsi Bella készítette, akit nem mellesleg óvodás kora óta ismer az író.



A kötet célcsoportja elsősorban a 2–5 éves korosztály, az óvodás vagy a betűk világával ismerkedő gyerekek. Az 56 oldalas kiadvány kemény borítást kapott, hogy tartósabb legyen, és bírja a strapát a kisgyermekek kezében. Üveges Szilvia tehát a kezdő olvasó kisiskolásoknak is ajánlja a művét gyakorlásra a történetek egyszerűsége és a nagy betűméret miatt.



A szerzőnek célja volt ugyanakkor az is, hogy a saját gyermeke is (akinek néhány éve kitalálta ezeket a meséket, és aki mostanra már iskolás lett) gyakorolhassa az olvasást ebből a kötetből. Másrészt így a könyv is tovább használható, de az esetleg már gyengébben látó nagyszülők is fel tudják olvasni az unokáiknak.

