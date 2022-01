Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát, ebből az alkalomból – ahogy 1989 óta minden esztendőben – idén is országszerte színes programkínálat várja a közönséget. A Nagytemplomban a magyar kultúra napja már pénteken megkezdődik, itt versek, zeneművek, árnyszínház és különleges színpadi produkciók kaptak helyet: a 14 órától fellépő alkotócsoportok, amatőrök és profik, mesterek és tanítványok Több mint 200 gondolat, hang és mozdulat címmel készülnek ünnepi műsorral.

A Nagytemplomban többek között Vranyecz Artúr színművész és Kustár Gábor képzőművész különleges színházi élménnyel lepi meg a jelenlévőket, de Jókai Mór és Szabó Magda írói világa is megelevenedik a színpadon. Magyar alkotók kiváló zeneműveit szólaltatják meg mesterek és tehetséges tanítványok orgonán, hegedűn, gitáron, citerán, a legkisebbek pedig kánonokkal, népdalfeldolgozásokkal örvendeztetik meg az érdeklődőket. A programok között pedig maga a közönség is szerepet kap a magyar kultúra napja ünnepi műsorában, hogy az előadás egyben közösségi élményt is nyújthasson – tudatta a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség.

A Bihari Népművészeti Egyesület, a Hagyományok Háza, a Komádi Városi Önkormányzat és a Komádi Közösségi Ház és Városi Könyvtár által az elmúlt évben közösen meghirdetett és megvalósított Fekete Erzsébet komádi hímzőpályázat anyagából nyílik kiállítás a magyar kultúra napja alkalmából pénteken 16 órakor a Tímárházban.

Múlt, jelen, jövő címmel szombaton 10 órakor nyílik meg a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének kiállítása a Demki Homokkerti Közösségi Házban. A Partium Ház a jeles alkalomból kiállítást szervez Tóth István nemzetközi hírű nagyváradi fotóművész képeiből, melyek Kölcsey szülőfalujában, a partiumi Sződemeteren készültek. A tárlatot szombaton 11 órakor Puskás István alpolgármester nyitja meg, közreműködik Thurzó Sándor József nagyváradi brácsaművész.

A képernyőn is

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár előadótermében Thurzó Zoltán nagyváradi zongoraművész magyar zeneszerzők műveiből összeállított koncertjét 16 órától hallhatja a közönség. A zenés délutánon Kölcsey életútját ismertető bevezetőt mond Ozsváth Sándor művelődéstörténész, közreműködik Firtos Edit nagyváradi színművész. A képernyőn keresztül is részesei lehetünk a ünnepnek, a Kodály Filharmonikusok egy korábbi koncert részletével, Wolf Péter Cine-fóniájával csatlakoznak 19 órától a Papageno Facebook-oldalán, majd 19 óra 50 perctől a Debrecen Televízióban.

HBN