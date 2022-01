A 2018-as Ezek a legszebb éveink? című, magyar pályakezdő művészek munkáit összefoglaló tárlat folytatásaként adott hírt nemrég a Modem a Határeset című új tárlatáról. A kiállításon öt ország tizenöt fiatal művészének alkotásai láthatóak, amelyek többsége erre az alkalomra készült.

– A Határeset címet Hunčík Péter Szlovákiában élő magyar pszichiáter regénye inspirálta, amely egy határ menti vegyes lakosságú szlovák kisváros lakóinak történetén keresztül mutatja be a régió huszadik századi történelmét. A kifejezés egyrészt arra utal, hogy a konkrét határok meghúzása mindig is kardinális kérdés volt Közép-Kelet Európában. Másrészt mindig is nehezen eldönthető volt a régióról, hogy a nyugathoz vagy a kelethez tartozik-e. Azért is esett erre a címre a választás, mert nem tartalmazza a kissé önironikus, a „Nyugathoz” viszonyító sztereotípiát – olvasható a kortárs és modern művészeti központ ajánlójában.

A kiállítás előkészítésében közreműködött Egry Gábor történész, aki a történelmi kontextus felvázolásában segédkezett. A történeti áttekintés három fogalom – a nyelv, a határ és a régió öndefiníciója – mentén értelmezte Közép-Kelet Európát. A tárlat kurátora Don Tamás, a kiállítást január 22-én, szombaton 17 órakor Gadó Flóra kurátor nyitja meg, majd Don Tamás tart kurátori tárlatvezetést.

Don Tamás | Forrás: Napló-archív

HBN