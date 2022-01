A Csokonai Színház felújítása meghaladta a 40 százalékos készültséget, továbbra is építési munkálatok folynak. A szerkezet csaknem teljesen kész, a következő lépés a színpadtechnika és a gépészeti szerelések következnek – tudatta Papp László polgármester csütörtök délelőtt az épület sajtónyilvános bejárásán. A külső homlokzati munkálatok még zajlanak, de már bontják az állványzatot, a legtöbb új nyílászárót már beépítették. A főhomlokzaton a tiszta üvegfelület miatt a nyílászárók csak a legutolsó munkafázisban épülnek be. Elmondta, hogy a szobrok és a homlokzati díszítőelemek kőrestaurátori munkái is rendjén haladnak, ezekben a napokban szerelik be a lifteket, emellett megkezdődött az álmennyezetek beépítése is.

Jó ütemben haladnak a munkálatok, 2023-ban biztosan birtokba veheti a közönség a Csokonai Színházat

– fogalmazott a 9 milliárd 622 millió forintos beruházásról, mely 2020 szeptemberében kezdődött el. Kitért arra is, hogy az egyik legnagyobb kihívás eddig a statikai tervek és a födémek átépítése miatt a karzatok átépítése volt. Az eddigi valamivel több mint 500 ülőhelyből csaknem 350 volt csak teljes értékű, ez a szám most 609-re emelkedik, 66 pótszékkel – tette hozzá.

– A 160 éves épület kibontásakor feltárt hiányosságok, szerkezeti és statikai problémák kezelése miatt módosítottak a kivitelezővel kötött eredeti szerződésen – jegyezte meg.

A színpadtechnika részleteit Gemza Péter színházigazgató ismertette. A korszerűsítés ellenére a színház belső tere nem változik meg annyira, hogy az épület régi, megszokott hangulatát el kellene felejtenie a színházlátogató közönségnek. A nagyot hallók számára külön audiotechnika épül ki, a mozgássérült látogatók és dolgozók számára külön belépőrendszerről is gondoskodnak.

A Csokonai Fórum kamaraszínházában már a színpadi deszkákat is letették. A polgármester helyszínen úgy fogalmazott: – Nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy az a határidő, ami a 2022 augusztusa lenne, az év első felére rövidül, így előreláthatóan májusban már birtokba veheti az épületet a csaknem másfél éve „hontalan” debreceni teátrum. A készültségi fok itt már átlépte a 70 százalékot, az orfeumban már majdnem teljesen kész, a hozzá tartozó teraszt külön beruházásként is fel fogják újítani. A következő hetekben a nézőtér berendezése és a színpadtechnika teljes kiépítése várható,

A város életében a két színházfejlesztésnek rendkívül nagy jelentősége van. Debrecenről hosszú ideje mint az ország második központjáról gondolkodunk, ennek a kultúra területén is érezhetőnek kell lennie

– mutatott rá.

Gemza Péter hangsúlyozta, hogy a technikai megoldásokkal a társulat is új lehetőséget kap. Debrecen történetének legnagyobb léptékű kulturális fejlesztése színháztechnológiai szempontból a szakma döntése alapján valósul meg, ezzel soha nem látott teret kap a debreceni színjátszás. Kiemelte, hogy mindkét színháznál nagyon komoly akusztikai terezés történt.

Az 5,9 milliárd forintos beruházás egyfelől egy határon átnyúló program, másfelől a Debrecen 2030 részeként, kormányzati támogatással valósul meg, ennek kapcsán Papp László végül úgy fogalmazott: a Csokonai Fórum a város határon átnyúló, regionális szerepkörének nagy fontos eleme lesz.

SZD