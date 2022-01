Habár igazi szilveszteri bál nem lehetett a vírushelyzet okán, ám mégis szerettek volna adni valami év eleji szórakozási lehetőséget a nád­udvari közönségnek szombaton. Maczik Erika polgármester e gondolatok jegyében is köszöntötte a művelődési központ színháztermében a mintegy százötven főnyi közönséget. Az ünnepi újévköszöntő est első produkciójaként a debreceni Hajdú Táncegyüttes fergeteges műsorát élvezhette a publikum. A néptánctársulatot kedvelik itt is, hiszen tavalyi sikerük után hívták vissza őket. Nádudvari csárdás és pásztortánc is szerepelt repertoárjukban. A pezsgős koccintást követően a Dívák nevű formáció lépett színpadra. Fésűs Nelly, Ladinek Judit és a debreceni születésű Sári Évi szórakoztatta dallamos slágerekkel a nagyérdeműt. Végezetül a tombolasorsolás izgalmai közepette talált gazdára a nádudvari bálok évek óta megszokott főnyereménye, a piros bicikli is.

Marján László