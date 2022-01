– Az utóbbi években Debrecen kulturális életének szerves részévé vált a zsidó negyed koncertekkel, kiállításokkal, könyvbemutatókkal. A Debreceni Zsidó Hitközség (DZSH) és a város együttműködése remek perspektívák mentén építkezhet tovább a zsidó hagyományok és a kortárs kultúra bemutatására – mondta el Puskás István alpolgármester szerdán a DZSH székházában, a debreceni zsidó negyed művésztelep és alkotótáborról, valamint a hitközséghez köthető, 2021. első féléves kulturális programokról szóló sajtótájékoztatón.

Tradicionális és hagyományos



– A hitközség kiemelt figyelmet fordít Szenes Hanna életművének ápolására, megismertetésére; költészetéhez kapcsolódóan márciusban egy pályázat indul majd középiskolásoknak – mondta Puskás István, majd kiemelt még néhány programot. Szavai szerint szervezés alatt van egy kiállítás, ahol a művészeti iskolák tanulói mutatkozhatnak be, áprilisban pedig zsidó filmnapok lesznek. Egy új formátumban elegyedik a tradicionális és a kortárs:

május-júniusban sor kerülhet az első debreceni kóser utcafesztiválra, ahol a gasztronómia, művészet, zene együtt jelenik meg, a zsidó hagyományok és a jelen kultúra legjavát bemutatva.

Élővé, frissé teszi a zsidó negyed arculatát a júniusi streetart-projekt. – Egy fontos programmal idén is csatlakozik a hitközség a Múzeumok Éjszakájához. Tavaly indítottunk el egy olyan sorozatot, ami a debreceni épített örökséget nem múzeumi környezetbe zárva, hanem magában az épített környezetben mutatja be. Ezen új formátum következő állomásaként egy olyan kiállítás nyílik majd, amely Debrecen épített múltjának szó szerint a töredékeit, relikviáit tárja a közönség elé; téglákat, stukkókat, egyéb maradványokat, amik a város ma már nem látható épületeiből maradtak ránk – részletezte az alpolgármester.

A félév zárásaként egy izgalmas kortárs művészeti kiállításról is beszélt. – A Chelsea Hotel New York egyik kultikus szállodája, ahol a ’60-as, ’70-es években az amerikai művészvilág és Hollywood színe-java élte életét, köztük például Janis Joplin, Andy Warhol, vagy Madonna. Azt viszont kevesen tudják, hogy a hotel alapítója egy Tyukodról származó zsidó család; ennek a szállodának a Kelet-Európától New Yorkig ívelő történetét meséli el Weiler Péter budapesti képzőművész tárlata – mondta Puskás István.

Kreatív bázis központjaként



A debreceni zsidó negyed művésztelep és alkotótábor elnevezésű programról Láng Eszter képzőművész, kurátor elmondta, hogy azt a hitközség szervezi a város támogatásával. Tíz napig tart, 8-10 művész részvételével. – Nincs meghatározott téma, amit alkotniuk kell. Lehetőségük lesz megismerkedni a kultúra egy sajátos szeletével nemcsak Debrecenben, hanem a környéken is, terveink szerint Nagykálló, Újfehértó, Berettyóújfalu zsidó örökségével is megismerkednek, ezek nyilván valami pluszt adnak majd – vetítette előre.

A cél, hogy jó közösségi szellem alakuljon ki, ahova esetleg majd később is visszajárnak, és mindenki olyat alkosson, ami őrá jellemző; ezeket a műveket egy zárókiállításon bemutatjuk. Tervezünk egy nyílt napot is, amikor az érdeklődők megnézhetik az alkotási folyamatot

– mondta Láng Eszter, hozzátéve, „nagyon különleges és érdekes művészeket” hívtak, és reményét fejezte ki, hogy inspirálódni fognak az itteni környezetből, a zsidó negyed atmoszférájából.



Heller Zsolt, Debreceni Zsidó Kulturális És Tudományos Kutatóintézet operatív vezetője elmondta, a sajtótájékoztató időpontja kötődik a magyar kultúra napjához, hiszen a szóban forgó programokat adja a hitközség a város kultúrájához. Arról is beszélt, céljuk, hogy egy művészi, kreatív bázis központja legyen a zsidónegyed, együttműködve a környezetében, például a Hal közben lévő szolgáltatásokkal.

