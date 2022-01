Ma 103 esztendeje, 1919. január 27-én hunyt el Ady Endre költő, aki Debrecenhez is ezer szállal kötődött. Érmindszenten született 1877. november 22-én, s vers- és cikkíróként lett a magyar irodalom és történelem halhatatlan személyisége. Pedig a szülei eredetileg más pályára szánták, és a debreceni jogi akadémiára küldték.

Akadémiai futballcsapatban

Első debreceni otthona a Mester utca 4. szám alatti ház – verandára nyíló – kis udvari szobájában volt. Ady a ma is meglévő be- és kijelentőlapok tanúsága szerint 1896. október 6. és 1897. július 19. között lakott a Nagy-Mester utcza – mára lebontott – 1375. számú házában. Ott az özvegy háziasszonynak a fiával, Ember Ernővel élt együtt, aki szintén jogásznak készült. Ady Endre tagja volt az egyetemi futballcsapatnak, és már akkor is írt verseket, s egyre inkább hanyagolta a jogi pályát. Sokat olvasott, és mind gyakrabban dorbézolt.

Idővel a többi (nem kevés) szilágysági joghallgató között keresett barátokat. Ez a zilahi vonzódás lehetett az oka annak, hogy később a Darabos utca 33. szám alá költözött Rózsa Sándor kollégiumi háznagyhoz. Ott annak fiaival és két szilágysági diákkal lakott. Életmódja miatt Ady csak a nyári vakáció után, 1897. szeptember 7-én tudta szótöbbséggel, azaz éppen elégségessel lezárni az évet. Szülei a budapesti egyetemre irányították, ám ott gyorsan elverte a beíratási pénzt.

Párbaj miatti ítélet

1898 szeptemberében ismét beiratkozott a debreceni jogakadémiára, de tanulás helyett már a helyi napilapokkal kereste a kapcsolatot. Sokat időzött az Angol Királynő Szállóban és a Csokonai Színházban is, ahol összeszólalkozott és emiatt párbajozott Geréby Pállal. Mindkettejüket elítélték.

1899 júniusában Debrecenben jelent meg az első kötete, Versek címmel. Itt lett szerelmes bele „Kíváncsi Illi” is (polgári nevén Varga Ilona), akivel éveken át bensőséges, mély és meghitt tartalmú levelezést folytatott. Sohasem találkoztak, és a nő is csak az élete végén tárta fel a titkát: ő Kíváncsi Illi.

