Versek, zeneművek, árnyszínház és különleges színpadi produkciók kaptak helyet a Több mint 200 gondolat, hang és mozdulat címet viselő műsorban – ezzel a programmal a magyar kultúra napját ünnepelték az előadók a Debreceni Református Nagytemplomban péntek délután. Az ez alkalom a Több mint 200 elnevezésű programsorozat következő állomása volt, a színes produkciók előtt Oláh István elnök-lelkipásztor nyitotta meg a rendezvényt. Köszöntőjében felidézte, a programsorozat bő egy évvel ezelőtt indult, s azóta a különböző rendezvények révén megannyi élménnyel gazdagította az érdeklődőket.

Forrás: Kiss Annamarie

Profik és amatőrök

Siteriné Nacsa Mária, a Több mint 200 szakmai vezetője a Naplónak elmondta, a programsorozat különböző képzőművészeti, zenei és irodalmi programokat tartalmaz. – A mai alkalom egy nagyon szép ötvözete mindennek, hiszen most minden egyes ág képviseli magát. Profik és amatőrök, fiatalok és idősek is jelen vannak most, számomra különösen nagy öröm az, hogy nagyon sok fiatalt szerepel műsorban. Azt gondolom, hogy a kultúránknál mindig érdemes hátratekinteni a gyökerekhez, viszont nagyon fontos az is, hogy mi, akik most jelen vagyunk, továbbadjuk azt – fogalmazott.

A fellépők túlnyomó többsége a református intézményekből jelentkezett, a 16 fellépő csoport között a Dóczy Gimnázium, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, a Hittudományi Egyetem és a Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános Iskola is képviseltette magát.

Forrás: Kiss Annamarie

A műsorban Vranyecz Artúr színművész és Kustár Gábor képzőművész különleges színházi élménnyel lepte meg a jelenlévőket, de Jókai Mór és Szabó Magda írói világa is megelevenedett a színpadon.