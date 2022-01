A város önkormányzata a Himnusz „születésnapja” után két nappal, január 24-én rendezi meg ünnepi megemlékezését a magyar kultúra napja alkalmából. A programsorozatot 16 óra 30 perctől a Magda, a Szabó című egyfelvonásos koronázza be a Bihar Közösségi Házban. A hetvenperces színházi est rendezője Mészáros Tibor, aki Krajcsi Nikolett-tel együtt lép színpadra a produkcióban.

– De ki is volt ő valójában? Írónő, nő, feleség, szerelmes asszony, aki rajongó boldogsággal élte életét férje, a szintén író Szobotka Tibor oldalán. Ki is volt ez a hányattatott sorsú férj, akihez annak halála után is leveleket, naplókat írt? Kik voltak ők, az író házaspár, akiknek az írás volt az életük, de a hírnév csak egyiküket „üldözte”? Ki volt e furcsa Rómeó és Júlia, akik feltételek nélküli szerelmük ellenére gyermektelenül élték le életüket? A sors döntött, amikor elvette az esélyt? Vagy mégis inkább ők akarták így? Lehetett-e teljes az életük, vagy épp így lett teljes, „csak” együtt, mindörökké?

Évuka és Konstantin nevében

Megannyi kérdés, melyek mindenki életében előfordulnak, legyen szó párkapcsolatról, karrierről, gyermekvállalásról. S míg a válaszokat kutatjuk, addig feltárul két regényes életút, egy nagy találkozás. És új ismerőssé válik Szabó Magda, az Ember – olvasható a darab ajánlójában.

Az előadás egy egészen izgalmas nézőponton keresztül vezeti a nézőt. Szabó Magda legendás állatszeretete kutyák és macskák életét aranyozta be, és két legkedvesebb cicája, Évuka és Konstantin nevében leveleket is fogalmazott a szomszédaikhoz.

Ezekben az üzenetekben az írónő szenvtelen őszinteséggel és végtelenül szarkasztikus humorral átszőtt öniróniával vall saját magáról – az állatok nevében. Így derül fény a darabból a házaspár mindennapjaira, magánélettől karrierig. Az előadásban két színész bújik a hőn szeretett állatok bőrébe, érzékenyen billenve át olykor a házaspár karaktereibe, kiadva akár féltett titkaikat is.

HBN