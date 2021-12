Az Egyetemi PolgáRock társulata az oDEon Musical Stúdió és SzíniTanoda tagjainak közreműködésével mutatta be a napokban az egyik legnépszerűbb karácsonyi történetet, a Grincset. Az előadás akkora sikert aratott, hogy december 28-án, kedden 17 órától újra meg lehet nézni az oDEon Musical Stúdió és SzíniTanoda színháztermében, tudatta a Debreceni Egyetem hírportálja.

– Valakifalva lakói izgatottan várják az első hópelyhet. Ám helyette a Grincs nevetése érkezik a hegyek felől, akiről azóta nem hallottak, hogy húsz éve ellopta a karácsonyi ajándékokat. A békés kisváros élete teljesen felbolydul, hiszen a kormányzó is bármelyik pillanatban megérkezhet, hogy eldöntse, megkaphatják-e a Példás Városka címet. Ráadásul a Takarító is épp most mondott fel. Egyre több piszok és titok kerül felszínre, s ez arra készteti a helyi iskola diákjait, hogy elinduljanak a Grincs felkutatására – olvasható a produkció ismertetőjében.

HBN