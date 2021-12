A Debreceni Egyetem Francia Tanszékének Studia Romanica című sorozata nemrég újabb darabbal gyarapodott. A szerző Szilá­gyi Ildikó, a tanszék munkatársa a modern francia költészet formai kérdéseinek külföldön is ismert specialistája, aki ezen a területen már sok publikációval rendelkezik.

– Most megjelent kötete új műfajokról és új versformákról szól, ugyanakkor ismerteti azokat a módszereket is, amelyekkel a költészet formai átalakulását az irodalomtörténet leírja. Behatóan foglalkozik a műfordítás lehetőségeivel. A könyv, amely dokumentálja a francia tanszéken folyó magas szintű műhelymunkát, számot tarthat az irodalomtudósok és az irodalomkedvelők érdeklődésére, itthon és külföldön, beleértve magukat a költőket is – olvasható a sorozat legújabb darabjáról a Magyar Tudományos Akadémia internetes oldalán.

A könyvet nemrég Bódi Katalin egyetemi docens mutatta be a DAB-székházban.

HBN