A 2008 őszén alakult Ghost Toast zenéjét a legegyszerűbben kísérletezős progresszív rockként lehet aposztrofálni, de ez is csak egy leegyszerűsített forma a banda zenei sokszínűségének körülírására. A cívisvárosi illetőségű együttes a lemezeken túl élőben is mindig gondoskodik arról, hogy koncertjeiken maradandó élményben legyen része a közönségnek, mivel egyedi, a zenei hangulatot tökéletesen visszaadó vetítések szokták kísérni az előadást.

Nagyobb anyaggal 2020-ban jelentkeztek utoljára, ez volt a finn Inverse Records gondozásában kiadott Shape Without Form, amelynek W.A.N.T. című tételéhez videóklip is készült. A zenekar friss bejelentése alapján tavasszal ismét új lemezmegjelenés van kilátásban. A Shade Without Color címre keresztelt album már előrendelhető, de elérhető lesz nagyobb streaming felületeken is.