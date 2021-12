Nemzetközi elismerést nyert el egy rajzpályázaton a Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két tanulója. A gyermekek sikere a művészeti iskola és a település jó hírét is öregbíti.

Igazán különleges oklevelet tehet ki az idei adventi időszakban az otthoni dicsőségfalra a második osztályos Tóth Lilla, valamint a negyedikes Balogh Réka. A diáklányok ugyanis egyenesen Japánig repítették el az alkotásaikat egy verseny miatt, s ott a befektetett munkájuk eredményeképpen bronz minősítéssel ismerték el a tehetségüket. Az okleveleiken japán betűk őrzik a nemzetközi sikert, amire méltán lehetnek büszkék az általános iskolások, hiszen bizonyára nem sokan dicsekedhetnek ilyen eredménnyel a diáktársaik közül.

Kíváncsiak voltunk, így utánajártunk, milyen szervezőmunka folyik a gyerekeknek kiírt rajzpályázat mögött. Azt hihetnénk, hogy egyszerű és nem is hosszú a tennivalók sora, ám ez nem így van. A földesi általános iskolásokat Bere Anna Mária tanár készítette fel a versenyre. Elmondta, hogy a pályázatra beküldött mű megszületéséig sok más mellett ötletelés, anyaggyűjtés, vázlatok készítése és többszöri módosítások történnek. Ez a gyermekek terhe, a felnőtteknek a szervezés lépéseit kell nyomon követni. A nemzetközi pályázathoz angol nyelvű adatok kellettek, a műveket pedig online és postai úton is elküldték a bíráknak. A sikert beharangozó értesítést követően átvehették a lányok az okleveleket, így nem is maradt más teendőjük, mint megörökíteni az emlékezetes pillanatot.

Péter Imre