– Ez természetes is, hiszen Debrecen nagyon nagy város, és nem mindenki tud részt venni a központi, főtéri rendezvényeken. A pandémia miatt talán nem is lenne szerencsés, ha mindenki egy ponton gyűlne össze. Ugyanakkor fontos, hogy a település más részein is legyenek meghitt, családias programok, melyek ebben az időszakban elsősorban a gyertyagyújtást jelentik – mondta el érdeklődésünkre az ügyvezető. Hozzátette, a szerveződő események közt már biztos, hogy Józsán, a Liget lakóparkban, illetve a Liget téren is lesz adventi rendezvény. Továbbá, a Demki Mikulása 13 városrészbe látogat majd el, mesehősök kíséretében.