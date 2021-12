Adjon az Isten a magyarnak jövőre még szebb karácsonyt! címet viseli a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar megyei intézményének ünnepi kiállítása. Az Új Városháza előcsarnokában megtekinthető tárlaton a közkedvelt, karácsonyfát szállító tricikli is helyet kapott. A levéltár ünnepi jelképe az elmúlt években eggyé vált az adakozás fogalmával, a tricikli ugyanis a levéltár dolgozóitól kapott karácsonyi ajándékokat „szállítja” a rászorulóknak.

A tárlattal egybekötött péntek délelőtti sajtótájékoztatón Puskás István a múlt megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet:

– Egy nemzetnek gondoskodnia kell arról, hogy egy történelmi korszak vagy egy közösség emlékezete megmaradjon a következő generációk számára. A múzeumokkal és a könyvtárakkal ellentétben a levéltár kevésbé érintkezik széles közösséggel, holott gyakran több évszázados emlékeket, hiteles hivatkozási pontokat őriz – mondta. Az alpolgármester úgy véli, a kiállítás példaértékűen mutatja, hogy a levéltár mennyire hasznos módon lehet jelen a társadalom életében.

Szikla Gergő, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár igazgatóhelyettese hozzátette, évek óta küzdenek azért, hogy nagyobb figyelmet kaphasson az a közgyűjtemény, amit a levéltár képvisel. Mint mondta, a levéltár egy nyitott intézmény, ahová bármikor várják a múltat idéző iratok iránt érdeklődőket.

– A tárlaton az elmúlt századok emlékeit igyekeztünk közvetíteni a jelenkor számára. Láthatóak a Magyar Nemzeti Levéltár Hetedíziglen elnevezésű, családtörténet-kutatást segítő projektjének képei, 19. századi iratok vagy épp a szocializmus idejéből fennmaradt brigádnaplók. Emellett helyet kaptak a megyei levéltár karácsonyhoz és újévhez köthető dokumentumai is – mondta Szálkai Tamás, a kiállítás kurátora. A főlevéltáros hozzátette, az érdeklődők megtekinthetik a Debrecen régiójához köthető költők verseit, kézírásait is. Valamint sokak számára ismerős, évtizedes emlékeket felébresztő használati tárgyak és retro játékok is megtalálhatóak.

Hajnal László