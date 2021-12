A kísérletezés fontossá vált

Az 1970-es években a textileseink kiléptek a világ színpadára. Kányási Holb Margit beleszületett ebbe a miliőbe.

– Ennek ő tanúja, átélője, figyelője és felszívója – erről már Feledy Balázs művészeti író, művészetkritikus beszélt. – Ez a kiállítás most azért is rendkívüli, mert beavat a tervezővé válás folyamatába. A tárlatot a szövésre alapította, ami nagyon fegyelmezett magatartást kíván. A hangsúlyt ennek adta, ugyanakkor a szabad textilalkamázassal elsősorban a nemezekkel és nem is beszélve a nagy akcióművészeti, performanszi megnyilatkozásokról sokkal tágabbá teszi – részletezte.

A kiállítás védettségi igazolvány bemutatásával és maszkviselés mellett 2022. február 7-ig ingyenesen látogatható a Kölcsey Központ nyitvatartási idejében.

BBI