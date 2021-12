Tokió, Berlin, Helsinki, Rio, Lisszabon, Denver, Stockholm – ezen felsoroláskor korábban a világatlaszra vagy egy Föld körüli utazásra asszociáltunk. De pár éve változott a helyzet, mert most már egy filmsorozat, A nagy pénzrablás jut eszünkbe, ha ezeket a városnevek halljuk. A spanyol széria hurrikánként söpört végig a világon, óriási sikert aratva a nézők széles táborában. Az eredeti nyelven La Casa De Papel címet viselő sorozat – a gyártók szerint utolsó – ötödik évada a közelmúltban került képernyőre, jó okot adva ahhoz, hogy górcső alá vegyük az alkotást dr. Váró Kata Anna film- és színházkritikussal, egyetemi oktatóval.

Robin Hood-történet

A Professzor és bandája jött, rabolt és tarolt. De vajon mi a titka annak, hogy A nagy pénzrablás kortól és nemtől függetlenül foglyul ejtette a sorozatrajongók szívét – tettük fel a kérdést a debreceni szakembernek.

Szívvel és ésszel van tele. Rendkívül okosan megírt, váratlan fordulatokban gazdag a forgatókönyv, dinamikus a cselekményvezetés, fülbemászó a zene és ehhez jön a szereplőgárda.

– Remek színészek formálnak meg szerethető gazembereket, de a nyomukba eredő rendőrök is méltó partnerek számukra, akár rátermettségüket nézzük, akár az őket alakító színészeket. Ráadásul ez a modern Robin Hood-történet olyan „húrokat penget”, ami manapság sokaknál betalál, hiszen többek szemét szúrja a bankoknál felhalmozódó egyre nagyobb vagyon – kezdte Váró Kata Anna. – A nagy pénzrablás alkotói remekül nyúltak ahhoz a lehetőséghez is, amivel a sorozatok hatalmas előnyt élveznek a játékfilmekkel szemben: évadokon keresztül bonyolódhat a cselekményük, több karaktert lehet „kibontani”, háttértörténettel felruházni, illetve évadokon keresztül figyelhetjük, hogy kedvenceink milyen jellemfejlődésen mennek keresztül. A játékfilmekben ez már csak idő hiányában is jellemzően a történet főszereplőjére korlátozódik. Ezért is van, hogy ennél a szériánál – ahogy például a szintén nagy sikert aratott Trónok harca esetében – sem lehet egy igazi főhőst vagy hősnőt kiemelni, már csak azért se, mert többnyire sokkal összetettebb, árnyalt, sőt, legtöbb esetben ellentmondásos figurákat látunk. Ezáltal a közöttük kialakuló konfliktusok és azok rendezése is több meglepetést hordoz.

A proféták

Utólag furcsán hat, hogy a Dalí-maszkos banda spanyolországi debütálásakor nem lett igazán nagy siker, viszont utána a Netflixen letarolta az egész világot. Senki sem lehet próféta a saját hazájában? – A sorozat elsöprő sikerét látva ez ma már hihetetlennek tűnik, a magyarázat talán abban rejlik, hogy a hazai közönség mindig szkeptikusabb és kritikusabb a saját gyártású filmekkel. És ez nem csak a spanyolokra igaz, a világ legtöbb országában jellemző, hogy sokkal jobban vonzzák a közönséget az amerikai álomgyár termékei. A hollywoodi alkotások nem csak mennyiségileg uralják már több mint egy évszázada a világ filmgyártását, illetve évtizedek óta a televíziót és a sorozatokat is, köszönhetően többek között a jól bejáratott hollywoodi forgatókönyvmintáknak. Nem beszélve a sztárjaikról, akiknek vonzerejével egy kisebb nemzet, szűkebb körben ismert, többnyire színpadi színészekből kikerülő szereplőgárdájának nagyon nehéz versenyeznie. A Netflixben most éppen az a legjobb, hogy rengeteget tesz azért, hogy ez változzon. A nagy pénzrablás, a Narcos, a Squid Game, A gesztenyeember mind annak ellenére lett világsiker, hogy nem ismert amerikai sztárok tündökölnek bennük, és jócskán eltérnek a korábban megszokott forgatókönyves mintáktól – fogalmazott az egyetemi oktató, aki arra is választ adott, ami sok rajongóban felmerülhetett a sorozat láttán: miért szurkolunk a rossz fiúknak, lányoknak?

Modernkori Robin Hoodok

– Mert szerethető gazemberekről van szó, nem gyilkológépek, és nem elsősorban a kapzsiság vezérli őket. Ráadásul példaértékű, ahogy amolyan „mindenki egyért, egy mindenkiért” csapattá érnek össze, akik, ha kell, tényleg tűzbe mennek egymásért. Ha azt látnánk, hogy széthúznak, ki-ki a saját zsebére játszik, átveri a bandát, korántsem tudnánk ilyen őszintén szorítani nekik az akcióik során. Bár fegyvereket használnak, de nem a gyilkolás a cél, ölni csak önvédelemből ölnek, és ez egy nagyon fontos kitétel, ha a nézői szimpátiáról van szó. Ráadásul a rablásukkal nem a kisembereket károsítják meg, hanem az őket kizsákmányoló pénzintézeteket, amitől egyfajta modern Robin Hooddá válnak. A hollywoodi filmben a nagy gazdasági világválságot követően jött egy olyan hullám, amikor a gengszterek, tolvajok nyerték el a közönség szimpátiáját, mert az emberek többsége azt látta, hogy hiába gyűjtögetettek, fektették be a pénzüket, egyik percről a másikra vesztették el azt.

Ma egyre nagyobb a szakadék a szegények és gazdagok között, a pénzintézetek pedig sosem látott vagyonra és befolyásra tettek szert, aligha kell magyarázni, miért olyan szimpatikus egy maréknyi mestertolvaj, akik egy kicsit be akarnak tartani nekik.

Komplex befejezés

Az utolsó évad két ötrészes etapból állt: az első „félidő” során nem a megszokott mederben folytak az események; a több szálon futó, fordulatokban gazdag epizódok helyett egy folyton dúló háborút kaptunk. Viszont az utolsó öt epizódban az első négy évadban megcsodált, ledöbbentő eseménysorozatot láthattak a rajongók. Ennek fényében úgy tűnik, a filmkészítők direkt két részletben adagolták a szériát a közönségnek.

– Markánsan kettéválik az utolsó évad. Jól megfigyelhető itt is, ahogy a már említett Trónok harca esetében is, hogy a sorozat sikerével egyre nőtt a költségvetés. Ezért van az, hogy az utolsó évadban minden korábbinál drágább látványelemeket, akciójeleneteket lehetett behozni. Az viszont A nagy pénzrablás javára írható, hogy a végső győzelmet mégsem az erő, hanem az ész hozza meg, pont az a csavaros észjárás és ehhez kapcsolódó cselekményvezetés, amiért az elején megszerettük a sorozatot. Így a végén az is elégedetten állhat fel a képernyő elől, aki ezért kedvelte meg a szériát, de az sem maradt hoppon, aki látványosabb akciójelenetekre vágyott. Nem panaszkodhatunk a szereplőgárdára sem, hiszen az időben ide-oda ugráló elbeszélésnek köszönhetően azokat a karaktereket is viszontláthatjuk, akik korábban már életüket vesztették – vélekedett a nemzetközi filmfesztiválokon is zsűriző filmkritikus.

Itt a vége?

Bár előre beharangozták, hogy ez a széria utolsó évada, ám úgy ért véget az utolsó rész, hogy még lehetne folytatni. – Azt mondják, a csúcson kell abbahagyni, és A nagy pénzrablásnak ezt most sikerült meglépnie, valóban egy olyan évaddal búcsúzik, ami méltó módon zárja a sikersorozatot. Bölcs döntés ez az alkotók részéről, mert nehéz bírni ötletekkel a sorozat diktálta feszes tempót, és a karakterekből is kihozták, amit csak lehetett. Azt viszont el tudom képzelni, hogy néhány év elteltével összegyűlik megint egy évadra való fordulat, és sikerül addig a figurákat is tovább árnyalni, illetve új kihívást és méltó ellenfelet találni a számukra. Nem tartom kizártnak a folytatást, de az a jó a dologban, hogy ha ez elmarad, akkor sem lesz hiányérzetünk, mert az első öt évad így is kerek egészet alkot – mondta Váró Kata Anna, aki A nagy pénzrablás spin-offjaként bejelentett Berlin-sorozatról is beszélt. – Hogy miért Berlinre esett az alkotók választása? Talán mert egy izgalmas karakter, akiben még sok, fordulatokban gazdag kaland rejlik. Ő az a szereplő, akihez olyan előtörténetet lehet írni, ami sok mindent megmagyaráz, és rengeteg újat mutathat még.

Shelby, Lupin, Jax Teller

Váró Kata Anna végül ajánlott pár olyan sorozatot – maradva az eredeti témánál –, ahol szintén a szimpatikus rossz fiúknak szurkolhatunk. – Hamarosan érkezik a Peaky Blinders utolsó évada. A birminghami gengszterbanda, Thomas Shelbyvel az élen szintén belopta magát a közönség szívébe, és ez esetben is elég sokat kellett várnunk az utolsó évadra, ami jócskán megnövelte az elvárásokat. Hogy hogyan sikerült a befejező évad, az hamarosan kiderül, addig megnézhetők az előző évadok. A franciák nagy sikere a Lupin igazi családi szórakozást kínál, szintén egy szimpatikus mestertolvajjal a főszerepben. Akik pedig inkább a játékfilmek mellett döntenek, azoknak ott van Steven Soderbergh igazi sztárparádét kínáló, világsikerű Ocean’s-trilógiája Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve – Eggyel nő a tét, Ocean’s Thirteen – a játszma folytatódik, igazi sztárparádéval. Hamarosan búcsúzik a Netflixtől a Sons of Anarchy (Kemény motorosok), ami nem egy új sorozat, de aki még nem látta, annak érdemes belevágnia. De ilyen a Dexter is, ami 2022-ben a Dexter: New Blooddal gazdagodik, vagy a szintén sokakat rabul ejtő Breaking Bad is, hogy csak néhányat említsek – zárta a beszélgetést az elismert debreceni szaktekintély.

Boros Norbert