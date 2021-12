– Grela Alexandra sokoldalú művész, aki többféle stílusban, változatos módszerekkel alkot. Számos kiállításon mutatta már be munkáit, szülőhazájában, Lengyelországban, újabb hazájában, Magyarországon, valamint Németországban is, ahol sokáig élt – mondta Berg Judit író. Szerinte szöveg és kép viszonya azért is izgalmas kérdés a gyerekirodalomban, mert a rajzok a mesekönyvek elengedhetetlen elemei. – Ahogy néztem az általa illusztrált, állatokról szóló mesekönyvet, olyan fazonok kukucskáltak ki a sorok közül, hogy elállt a lélegzetem.