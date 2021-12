A Tankcsapdával többek között arról beszélgettünk, hogy milyen volt az idei év, hogyan vizionálják a negyedik évtizedet és érzik-e a kort a teljesítményükön. Lukács László basszusgitáros-énekes, Sidlovics Gábor gitáros és Fejes Tamás dobos szerint december 29-én látványban és koncertműsorban is egy igazán emlékezetes bulit csapnak, ennek részleteit is kiveséztük.



Hogy telt nálatok ez az év? Talán mondhatjuk azt, hogy 2021 egy kicsit jobb volt, mint 2020.



Lukács László: Valóban, az idei év mindenféle szempontból jobb volt egy kicsit, mint a tavalyi, hozzáteszem: a gödör aljáról mindig csak felfelé van út. Mindenki nagyon megsínylette a 2020-as évet, a mi életünkben sem volt egyszerű, de az idei valamennyivel jobb volt. Az év derekán tudtunk elkezdeni koncertezni, június 17-én indult el egy turné, azóta minden hónapban játszottunk többet-kevesebbet, de inkább többet. Mindig voltak terveink, hogy mikor tudunk elkezdeni koncertezni, de csak ceruzával voltak dátumok beírva a naptárunkba, mert gyakorlatilag legalább háromszor át kellett szervezni az évet. De ha mi elkezdenénk sopánkodni és panaszkodni, az elég álságos dolog lenne, mert biztos vagyok benne, hogy a Covid az élet sok más területén sok embert sokkal jobban megviselt.



Sidlovics Gábor: Nem árulok el nagy titkot, hogy azért nem voltunk teljesen biztosak abban, hogy a decemberi turné a korlátozásokkal együtt sikerülni fog. A Főnix Arénában is volt, aki komplett hülyének nézett minket, de belevágtunk. Szerencsére a koncertek a vártnál jobban azt igazolták, hogy jó döntés volt tizenkilencre lapot húzni.

Álmunkban se gondoltuk, hogy a közönség ilyen számban megjelenik a koncerteken.

Nyilván ők is, mi is ki vagyunk éhezve erre az egészre, s bár ebben rengeteg küszködés is volt, de a másik oldalról rengeteg pozitív energiát és élményt kapunk.



Az európai turnét idén is el kellett napolnotok.



Lukács L.: Az európai turné elnapolásának a számát ugyanúgy nem számoljuk már, mint a hullámokat. Az a baj, hogy nemcsak itthon, hanem az európai országokban, sőt országokon belül különböző tartományokban más-más szabályozás érvényes, ami ráadásul hetente, havonta változhat. Ha bármelyikünk tudná, hogy az európai koncerteket mikor lehet pótolni, akkor a héten lottóznánk.



De azért nem engedtétek el? Ha lesz rá lehetőség, megtartjátok?



Lukács L.: Ebben egészen biztos vagyok, annál is inkább, mert ezek között a városok és helyszínek között vannak olyanok, ahol már többször is volt szerencsénk játszani. Addig, amíg egyrészt egészségügyi szempontból, másrészt gazdasági értelemben biztonságosan meg lehet csinálni a külföldi koncerteket, addig kénytelenek vagyunk ezeket pihentetni.



Nem akarok a zsebetekben turkálni, de ki lehet hozni úgy a koncerteket a koronavírus-járvány idején, hogy ne legyen deficites?



Fejes Tamás: Van, amikor igen, van, amikor nem. A zenekar azért működik így, és ilyen szinten, mert mi nem a gombhoz varrjuk a kabátot, hanem a kabáthoz a gombot. Amikor az ominózus autóskoncert után mindenki fel volt háborodva, hogy miért lehet a Tankcsapdának ilyet csinálni, majd nemsoká meghirdették az 500 fős koncerteket, akkor senki sem indult el turnézni. Mi az 500 fős koncertekre is elindultunk, és azt néztük, milyen költségvetéssel tudjuk kihozni nullára úgy, hogy a stábunk teljes fizetést kapjon, egyáltalán nem magunkat figyeltük. Mondhatom azt, hogy össznépi összefogásból tudtunk turnézni és az embereknek örömet adni. Ez olyan szintű örömadásba ment át, hogy életünk egyik legjobb turnéját csináltuk meg 500 fős közönségeknek, volt egy speciális hangulata ennek az egésznek. Ez tényleg arról szólt, amiért szeretjük csinálni, a közönség pedig nagyon respektálta, hogy egy ilyen minimális szintre lebutított koncerttel is megyünk. Úgy kell turnézni – kérdésedre válaszolva –, hogy megérje.

Mi is pénzből élünk, van családunk, egész egyszerűen át kell szabni a költségeket, másként kell gondolkozni.

Természetesen van egy olyan nullszaldó pont, ami alá már fizikálisan egyszerűen nem tudunk menni, ezért vannak a szponzoraink. Az a fajta zenészvállalkozó nem mi vagyunk, aki ha van pénz, megy játszani, ha nincs pénz, nem. Ezt nagyon sok ember respektálja, felismeri azt, hogy a Tankcsapda igazából miről is szól, mi az ügy, bármennyire is próbálják esetleg emberek vagy újságírók ezt más színben feltüntetni. Minket elsősorban a turnézás, a zenélés motivál, ezután is így lesz. Az hogy ezt 500 főnek csináljuk, vagy 50 ezer embernek, az lépték kérdése.



Idén a Három évtized koncertsorozatban három estére bontottátok le az elmúlt 30 évet. Hogy látjátok, milyen lesz a negyedik évtized?



Sidlovics G.: Annyira mindig a jelenre összpontosítunk és rajzoljuk a saját görbénket, hogy amikor visszanézünk – bár nem nagyon szoktunk –, akkor látjuk, hogy milyen is volt. Nyilván a zenekart szeretnénk minél tovább, minél tudatosabban csinálni, egyre több olyan dolgot teszünk, ami túlmutat azon, hogy ez egy „vállalkozás”. Hogy a következő tíz év milyen lesz, szerintem ebbe nem is kell belemenni. Az élet fogja megrajzolni, hogy ez egy sikeres vagy kevésbé nagyra törő évtized lesz-e.



Lukács L.: Olyan lesz a zenekar tíz év múlva, amilyenek mi.



Fejes T.: Kétségtelen, hogy a zenekar öregszik, változunk, az első három évtized is mutatja, hogy bár a Tankcsapda az ügy, azért ahogy az ember változik és körülötte a világ is, teljesen más dolgok irányítják a gondolatainkat. Nagyon nehéz behatárolni a negyedik évtizedet. Azt gondolom, hogy a Tankcsapda egyre profibb, egy letisztult működési elvű zenekar lesz. Nagyon fontos a személyiségváltozásunk, tíz év múlva mindenki túl lesz az 50-en, Laci már a 60-on is, ez nyilván behatárolja a teljesítményt. Az gondolom, egy sokkal lassabb, nyugodtabb zenekar leszünk, nem lesz annyi koncert és annyi „termék”. Bár mi belülről úgy éljük meg, hogy ugyanolyan fénysebességgel megyünk, mint huszon-, harmincévesen, de ez már közel sincs így. Viszont az kétségtelen, hogy a számos koncert, interjú, szereplés kőkemény profikat nevelt belőlünk.

Az a célunk, hogy Magyarország AC/DC zenekara tudjunk megmaradni méltóságteljességben, profizmusban, hogy az emberek azt mondják: a nagy öregek még mindig tudnak.

Azt el kell fogadnunk, hogy generációváltás van előttünk, nagyon sok új zenekar, nagyon sok új stílus jelenik meg, amivel mi már nem tudunk versenyezni, nem is akarunk. A Metallica és az AC/DC megmutatja az utat, nekik van egy olyan méltóságteljes menetelésük, hogy engedik, hogy ősz hajúak, öregemberek legyenek, de mégis kultiválja őket az a generáció, ami felnőtt rajtuk, sőt a gyerekek is ugyanúgy ott vannak a koncerten. Valamilyen szinten ezt az utat tudnám elképzelni a Tankcsapdának is, szerintem ez az út nyitva is áll, de láthatjuk, hogy a koronavírus és különböző világszintű problémák mennyire befolyásolják még egy magyar zenekar dolgait is.



Már most érzitek a kort? Hogy már nem vagytok huszonévesek?

Fejes T.: Hogyne, erre céloztam azzal, hogy úgy éljük meg az egészet, mintha olyan sebességgel dolgoznánk, mint régebben, pedig már nem. Ezt el kell fogadni. Azt kell felismerni, hogy a kevesebb több, hiszen már 140 dalunk van, megcsináltunk éves szinten 50-70 koncertet. Csak olyan dolgokat kell elvállalni, ami minőségi, nem vagyunk rákényszerítve arra, hogy bármit is tegyünk. Ha nem csinálnánk semmit 2-3 évig, akkor is működne a zenekar. De mivel vannak vágyaink, ötleteink, nincsen alkotói válság, ezért megyünk előre. Egész egyszerűen sokkal cizelláltabban, sokkal átgondoltabban kell bármit is megtenni és akkor simán járható az az út, ami előttünk áll.

December 29-én újra a már-már szokásos debreceni főnixes bulival jelentkeztek. 14. alkalommal adtok év végi koncertet a Főnixben, ami most már aréna.

Lukács L.: Ez lesz életünk első Főnix Arénában adott koncertje, és 13 alkalommal játszottunk a Főnix Csarnokban (nevet – szerk.). Ez az aréna elnevezés egyébként sokkal jobb, ez már nemzetközi.

Fejes T.: Ha azt mondod Budapesten vagy Pécsett, hogy a Főnix Csarnokban játszottam, azt hiszik, játszottál egy kézilabdacsarnokban. Nem volt meg a rangja, pedig ez Magyarország második legnagyobb csarnoka volt eddig. Nemcsak azért mondom, mert lokálpatrióták vagyunk, hanem mert majdnem mindenhol játszottunk már, de tényleg ez Magyarország legjobb fedett arénája, agyba-főbe veri a budapestit atmoszférájában, berendezkedésben. Olyan hangulatú koncerteket lehet itt adni, amilyet Magyarországon sehol máshol. Remélem, ezzel az átnevezéssel sokkal több külföldi zenekar is kedvet kap, hogy itt játsszon.

Hogyan készültök a koncertre, miben lesz más ez, mint az előzőek?



Sidlovics G.: Mindig egy külön feladat a Főnixet kicsit másra csinálni, mint az előző volt. Igyekszünk mindig nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy fiatalokkal dolgozzunk. Tomi fia már szerves része a stábnak, a látványdolgokért felel, most egy olyan látványvilágot képzelt el, amiben benne van az ő fiatalos lendülete. A koncert megint szintet tud lépni azzal, hogy olyan vizuáltechnika, olyan díszlet lesz, amilyen eddig nem volt. Még egy különlegessége lesz ennek a koncertnek: hirdettünk egy játékot: kétszer 15 ember végig fent lesz velünk a színpadon. Ki lesz nekik alakítva egy kis rész, külön hangosítással, ők fognak először feljönni a színpadra, és ők fognak utoljára lemenni. Szóval a technikai különlegességeken kívül idén először egy kis klubkoncert is lesz a színpadon.

Fejes T.: A felújítás során az arénában különböző LED-falak vannak telepítve, amit be fogunk építeni a látványba. Az egész aréna területén lesz most vizuális megjelenés, ilyen még nem volt koncertünkön. Izgatottak vagyunk, egyrészt azért, mert kimaradt egy év, másrészt az is nagyon megnehezíti a dolgokat, hogy ez a Covid-helyzet nagyon sok mindenkinek elveszi a kedvét bármifajta tömeges rendezvénytől, úgyhogy ez egy izgalmi faktor. De a Tankcsapda szerepe az, hogy menjünk és csináljuk. Hiszem, hogy a közönség, ahogy eddig is, úgy most is velünk lesz. Mivel nagyon nehéz volt ez az időszak mindenkinek, ezért egy forró, kemény bulit várhatnak az emberek, akik eljönnek.

Lukács L.: Az idei decemberi koncertsorozatot a legutóbbi lemezünk egyik dalának, a Nincsenek szavak jegyében töltjük. A dal három egykori rajongónknak állít ilyen formában emléket. Közel álltak hozzánk, rajongóként ismertük meg őket, aztán baráti szálak fűztek össze minket, de sajnos már nincsenek velünk. A dalt már két évvel ezelőtt, a lemez megjelenésekor nekik szántuk. Mivel eddig ezt a lemezt tisztességesen nem tudtuk megturnéztatni, és most egy videóklip is készült ehhez a dalhoz, ezért arra gondoltunk, hogy az egész decemberi koncertsorozatnak ez egy felütése, hangulata. Ez egy szomorú dal, az elmúlásról szól, de természetesen maga a koncertműsor úgy van összerakva, hogy az emberek borzasztóan jól fogják magukat érezni. Az eddig megtörtént hat decemberi koncert alatt, ahol többé-kevésbé eljátszottuk a debreceni műsorát, azt vettük észre, hogy elég jó kis műsort sikerült összeállítani olyan dalokkal, amiket nem feltétlenül várnak egy Tankcsapda-koncerten, de vannak benne nyilvánvalóan ismert slágerek is. Egy nagyon jó balansz alakult ki, szerintem ez az arénás koncert nemcsak a látványában, nemcsak azért, mert az emberek ki vannak éhezve egy jó főnixes Tankcsapda-koncertre így két év elteltével, hanem a koncertműsor miatt is igazán emlékezetes lesz.

